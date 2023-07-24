24 июля 2023

В Екатеринбурге построят новую ледовую арену

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Хоккейный матч Между ХК Трактор и ХК Ак Барс. КХЛ. Челябинск, хоккейный корт, ледовая арена трактор
В Екатеринбурге построят новую ледовую арену на ЖБИ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге задумали построить новый спортивно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Сооружение появится на пустыре по улице 40-летия ВЛКСМ, 31.

«Если вы, Владимир Павлович [Крицкий, управляющий девелоперской компании „ЛСР Недвижимость Урал“, депутат гордумы], инициируете [строительство арены], то попросим [вашу компанию] запроектировать [сооружение]. Использовать будем здесь типовой проект, также благоустроим территорию вокруг», — сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда Кировского района.

Сейчас участок, на котором предполагается строительство, находится в собственности региона. Чтобы начать там какие-либо работы, нужно будет передать его городу.

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В Екатеринбурге задумали построить новый спортивно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Сооружение появится на пустыре по улице 40-летия ВЛКСМ, 31. «Если вы, Владимир Павлович [Крицкий, управляющий девелоперской компании „ЛСР Недвижимость Урал“, депутат гордумы], инициируете [строительство арены], то попросим [вашу компанию] запроектировать [сооружение]. Использовать будем здесь типовой проект, также благоустроим территорию вокруг», — сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда Кировского района. Сейчас участок, на котором предполагается строительство, находится в собственности региона. Чтобы начать там какие-либо работы, нужно будет передать его городу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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