В Екатеринбурге построят новую ледовую арену

В Екатеринбурге задумали построить новый спортивно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Сооружение появится на пустыре по улице 40-летия ВЛКСМ, 31.
«Если вы, Владимир Павлович [Крицкий, управляющий девелоперской компании „ЛСР Недвижимость Урал“, депутат гордумы], инициируете [строительство арены], то попросим [вашу компанию] запроектировать [сооружение]. Использовать будем здесь типовой проект, также благоустроим территорию вокруг», — сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда Кировского района.
Сейчас участок, на котором предполагается строительство, находится в собственности региона. Чтобы начать там какие-либо работы, нужно будет передать его городу.
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