В Екатеринбурге построят новую ледовую арену

25 июля 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге построят новую ледовую арену на ЖБИ (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге задумали построить новый спортивно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Сооружение появится на пустыре по улице 40-летия ВЛКСМ, 31. «Если вы, Владимир Павлович [Крицкий, управляющий девелоперской компании „ЛСР Недвижимость Урал“, депутат гордумы], инициируете [строительство арены], то попросим [вашу компанию] запроектировать [сооружение]. Использовать будем здесь типовой проект, также благоустроим территорию вокруг», — сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда Кировского района. Сейчас участок, на котором предполагается строительство, находится в собственности региона. Чтобы начать там какие-либо работы, нужно будет передать его городу.

В Екатеринбурге задумали построить новый спортивно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Сооружение появится на пустыре по улице 40-летия ВЛКСМ, 31. «Если вы, Владимир Павлович [Крицкий, управляющий девелоперской компании „ЛСР Недвижимость Урал“, депутат гордумы], инициируете [строительство арены], то попросим [вашу компанию] запроектировать [сооружение]. Использовать будем здесь типовой проект, также благоустроим территорию вокруг», — сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда Кировского района. Сейчас участок, на котором предполагается строительство, находится в собственности региона. Чтобы начать там какие-либо работы, нужно будет передать его городу.