В Пермском крае 16 территорий получат новые автобусы

Пермский край получит специальный казначейский кредит, который позволит обновить общественный транспорт в 16 территориях региона. Губернатор Дмитрий Махонин в своем аккаунте в Telegram сообщил, что региону одобрен кредит в размере 900 млн. рублей. На эти средства, которые поступят в Прикамье в этом году, власти намерены приобрести 98 пассажирских автобусов.
«Благодаря федеральному финансированию обновим автобусный парк наших муниципалитетов. Добились выделения дополнительных 900 млн. рублей в виде казначейского кредита. На эти средства мы закупим 98 автобусов разной вместимости, они выйдут на маршруты в 16 территориях края», — рассказал Махонин. Глава Прикамья также поблагодарил вице-премьера Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона.
Ранее стало известно, что Пермь получит 30 новых трамваев. Их изготовление и поставку профинансировала госкорпорация ВЭБ.РФ. Сумма инвестиций составила 1,7 млрд рублей.
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