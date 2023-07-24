24 июля 2023

В Пермском крае 16 территорий получат новые автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, Пермь, азс, заправка автобуса, дизтопливо
Всего будет закуплено 98 автобусов различной вместимости Фото:

Пермский край получит специальный казначейский кредит, который позволит обновить общественный транспорт в 16 территориях региона. Губернатор Дмитрий Махонин в своем аккаунте в Telegram сообщил, что региону одобрен кредит в размере 900 млн. рублей. На эти средства, которые поступят в Прикамье в этом году, власти намерены приобрести 98 пассажирских автобусов.

«Благодаря федеральному финансированию обновим автобусный парк наших муниципалитетов. Добились выделения дополнительных 900 млн. рублей в виде казначейского кредита. На эти средства мы закупим 98 автобусов разной вместимости, они выйдут на маршруты в 16 территориях края», — рассказал Махонин. Глава Прикамья также поблагодарил вице-премьера Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона.

Ранее стало известно, что Пермь получит 30 новых трамваев. Их изготовление и поставку профинансировала госкорпорация ВЭБ.РФ. Сумма инвестиций составила 1,7 млрд рублей.

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Пермский край получит специальный казначейский кредит, который позволит обновить общественный транспорт в 16 территориях региона. Губернатор Дмитрий Махонин в своем аккаунте в Telegram сообщил, что региону одобрен кредит в размере 900 млн. рублей. На эти средства, которые поступят в Прикамье в этом году, власти намерены приобрести 98 пассажирских автобусов. «Благодаря федеральному финансированию обновим автобусный парк наших муниципалитетов. Добились выделения дополнительных 900 млн. рублей в виде казначейского кредита. На эти средства мы закупим 98 автобусов разной вместимости, они выйдут на маршруты в 16 территориях края», — рассказал Махонин. Глава Прикамья также поблагодарил вице-премьера Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. Ранее стало известно, что Пермь получит 30 новых трамваев. Их изготовление и поставку профинансировала госкорпорация ВЭБ.РФ. Сумма инвестиций составила 1,7 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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