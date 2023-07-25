Свердловские спасатели стали лучшими на всероссийских соревнованиях. Фото

Спасатели из города Лесной заняли первое место на турнире по пожарно-спасательному спорту

26 июля 2023 в 05:36 Размер текста - 17 +

Турнир среди сотрудников СУ ФПС МЧС России прошел в городе Саров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Спортсмены специального управления федеральной противопожарной службы № 6 города Лесного (Свердловская область) стали победителями всероссийских соревнований МЧС по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. «Свердловчане победили на турнире памяти Валерия Кишкурно среди сотрудников Специальных управлений ФПС МЧС России в городе Саров (Нижегородская область). Трое свердловских спортсменов, будучи кандидатами в мастера спорта, в рамках соревнований выполнили нормативы для присвоения звания «Мастер спорта России по пожарно-спасательному спорту», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства «МЧС Свердловск». Победителями соревнований стали семь спортсменов МЧС из Лесного. Второе место взяла команда СУ ФПС № 103 МЧС России города Межгорье (Башкирия), бронза у СУ ФПС №3 из Москвы.

Спортсмены специального управления федеральной противопожарной службы № 6 города Лесного (Свердловская область) стали победителями всероссийских соревнований МЧС по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. «Свердловчане победили на турнире памяти Валерия Кишкурно среди сотрудников Специальных управлений ФПС МЧС России в городе Саров (Нижегородская область). Трое свердловских спортсменов, будучи кандидатами в мастера спорта, в рамках соревнований выполнили нормативы для присвоения звания «Мастер спорта России по пожарно-спасательному спорту», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства «МЧС Свердловск». Победителями соревнований стали семь спортсменов МЧС из Лесного. Второе место взяла команда СУ ФПС № 103 МЧС России города Межгорье (Башкирия), бронза у СУ ФПС №3 из Москвы.