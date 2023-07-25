25 июля 2023

Свердловские спасатели стали лучшими на всероссийских соревнованиях. Фото

Спасатели из города Лесной заняли первое место на турнире по пожарно-спасательному спорту
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования спасателей ПФО МЧС по дтп. Пермь, мчс, спасатели мчс
Турнир среди сотрудников СУ ФПС МЧС России прошел в городе Саров Фото:

Спортсмены специального управления федеральной противопожарной службы № 6 города Лесного (Свердловская область) стали победителями всероссийских соревнований МЧС по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Свердловчане победили на турнире памяти Валерия Кишкурно среди сотрудников Специальных управлений ФПС МЧС России в городе Саров (Нижегородская область). Трое свердловских спортсменов, будучи кандидатами в мастера спорта, в рамках соревнований выполнили нормативы для присвоения звания «Мастер спорта России по пожарно-спасательному спорту», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства «МЧС Свердловск».

Победителями соревнований стали семь спортсменов МЧС из Лесного. Второе место взяла команда СУ ФПС № 103 МЧС России города Межгорье (Башкирия), бронза у СУ ФПС №3 из Москвы.

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Спортсмены специального управления федеральной противопожарной службы № 6 города Лесного (Свердловская область) стали победителями всероссийских соревнований МЧС по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. «Свердловчане победили на турнире памяти Валерия Кишкурно среди сотрудников Специальных управлений ФПС МЧС России в городе Саров (Нижегородская область). Трое свердловских спортсменов, будучи кандидатами в мастера спорта, в рамках соревнований выполнили нормативы для присвоения звания «Мастер спорта России по пожарно-спасательному спорту», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства «МЧС Свердловск». Победителями соревнований стали семь спортсменов МЧС из Лесного. Второе место взяла команда СУ ФПС № 103 МЧС России города Межгорье (Башкирия), бронза у СУ ФПС №3 из Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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