26 июля 2023

Росмондазор объяснил необходимость блокировки основателя фонда «Дедморозим» в соцсети «ВКонтакте»

Росмондазор: Дмитрий Жебелев формировал у пользователей соцсети «ВКонтакте» панические настроения
© Служба новостей «URA.RU»
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Роскомнадзор заблокировал личную страницу Дмитрия Жебелева в соцсети «ВКонтакте» Фото:

Формирование у пользователей соцсети панических настроений стало одной из причин для блокировки личной страницы пермского общественника Дмитрия Жебелева в соцсети «ВКонтакте». Такое пояснение URA.RU дали в пресс-службе Роскомнадзора, комментируя судебные разбирательства Жебелева с надзорным ведомством.

«Доступ к странице [Дмитрия Жебелева] в социальной сети „ВКонтакте“ ограничен в связи с распространением материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о проводимой ВC РФ специальной военной операции. В том числе о всеобщей мобилизации и возможном применении ядерного оружия, которая не соответствует действительности. Это формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», — пояснили в пресс-службе Роскомнадзора.

Жебелев является основателем благотворительного фонда «Дедморозим». Ранее он обратился в суд из-за блокировки личной страницы в соцсети. Поводом послужила дискредитация пермским общественником действий Вооруженных сил России. Жебелев пояснил, что действия Роскомнадзора стали причиной сокращения пожертвований для тяжелобольных детей.

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Формирование у пользователей соцсети панических настроений стало одной из причин для блокировки личной страницы пермского общественника Дмитрия Жебелева в соцсети «ВКонтакте». Такое пояснение URA.RU дали в пресс-службе Роскомнадзора, комментируя судебные разбирательства Жебелева с надзорным ведомством. «Доступ к странице [Дмитрия Жебелева] в социальной сети „ВКонтакте“ ограничен в связи с распространением материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о проводимой ВC РФ специальной военной операции. В том числе о всеобщей мобилизации и возможном применении ядерного оружия, которая не соответствует действительности. Это формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», — пояснили в пресс-службе Роскомнадзора. Жебелев является основателем благотворительного фонда «Дедморозим». Ранее он обратился в суд из-за блокировки личной страницы в соцсети. Поводом послужила дискредитация пермским общественником действий Вооруженных сил России. Жебелев пояснил, что действия Роскомнадзора стали причиной сокращения пожертвований для тяжелобольных детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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