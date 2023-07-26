Росмондазор объяснил необходимость блокировки основателя фонда «Дедморозим» в соцсети «ВКонтакте»

Росмондазор: Дмитрий Жебелев формировал у пользователей соцсети «ВКонтакте» панические настроения

27 июля 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Роскомнадзор заблокировал личную страницу Дмитрия Жебелева в соцсети «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Формирование у пользователей соцсети панических настроений стало одной из причин для блокировки личной страницы пермского общественника Дмитрия Жебелева в соцсети «ВКонтакте». Такое пояснение URA.RU дали в пресс-службе Роскомнадзора, комментируя судебные разбирательства Жебелева с надзорным ведомством. «Доступ к странице [Дмитрия Жебелева] в социальной сети „ВКонтакте“ ограничен в связи с распространением материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о проводимой ВC РФ специальной военной операции. В том числе о всеобщей мобилизации и возможном применении ядерного оружия, которая не соответствует действительности. Это формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», — пояснили в пресс-службе Роскомнадзора. Жебелев является основателем благотворительного фонда «Дедморозим». Ранее он обратился в суд из-за блокировки личной страницы в соцсети. Поводом послужила дискредитация пермским общественником действий Вооруженных сил России. Жебелев пояснил, что действия Роскомнадзора стали причиной сокращения пожертвований для тяжелобольных детей.

Формирование у пользователей соцсети панических настроений стало одной из причин для блокировки личной страницы пермского общественника Дмитрия Жебелева в соцсети «ВКонтакте». Такое пояснение URA.RU дали в пресс-службе Роскомнадзора, комментируя судебные разбирательства Жебелева с надзорным ведомством. «Доступ к странице [Дмитрия Жебелева] в социальной сети „ВКонтакте“ ограничен в связи с распространением материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о проводимой ВC РФ специальной военной операции. В том числе о всеобщей мобилизации и возможном применении ядерного оружия, которая не соответствует действительности. Это формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», — пояснили в пресс-службе Роскомнадзора. Жебелев является основателем благотворительного фонда «Дедморозим». Ранее он обратился в суд из-за блокировки личной страницы в соцсети. Поводом послужила дискредитация пермским общественником действий Вооруженных сил России. Жебелев пояснил, что действия Роскомнадзора стали причиной сокращения пожертвований для тяжелобольных детей.