В МЧС рассказали, как упал вертолет Ми-8 на Алтае

Вертолет задел электрические провода (архивное фото)
Вертолет Ми-8 упал на Алтае из-за того, что задел электрические провода при заходе на посадку. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. В результате происшествия погибли шесть человек.
«В Республике Алтай при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района, предварительно задел электрические провода частный вертолет Ми-8», — сообщает МЧС в своем
Шесть человек погибли. Еще семь пострадали. На месте находятся подразделения пожарных и спасателей. В ведомстве пообещали уточнить информацию о происшествии и раскрыть ее позже.
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