В МЧС рассказали, как упал вертолет Ми-8 на Алтае

МЧС: вертолет Ми-8, упавший на Алтае, задел провода при заходе на посадку
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Гражданская авиация. Пермь, вертолет, ми 8
Вертолет задел электрические провода (архивное фото) Фото:

Вертолет Ми-8 упал на Алтае из-за того, что задел электрические провода при заходе на посадку. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. В результате происшествия погибли шесть человек.

«В Республике Алтай при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района, предварительно задел электрические провода частный вертолет Ми-8», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Вертолет загорелся после падения, уточнили там.

Шесть человек погибли. Еще семь пострадали. На месте находятся подразделения пожарных и спасателей. В ведомстве пообещали уточнить информацию о происшествии и раскрыть ее позже.

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Вертолет Ми-8 упал на Алтае из-за того, что задел электрические провода при заходе на посадку. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. В результате происшествия погибли шесть человек. «В Республике Алтай при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района, предварительно задел электрические провода частный вертолет Ми-8», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Вертолет загорелся после падения, уточнили там. Шесть человек погибли. Еще семь пострадали. На месте находятся подразделения пожарных и спасателей. В ведомстве пообещали уточнить информацию о происшествии и раскрыть ее позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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