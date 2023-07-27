В МЧС рассказали, как упал вертолет Ми-8 на Алтае

МЧС: вертолет Ми-8, упавший на Алтае, задел провода при заходе на посадку

27 июля 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Вертолет задел электрические провода (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вертолет Ми-8 упал на Алтае из-за того, что задел электрические провода при заходе на посадку. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. В результате происшествия погибли шесть человек. «В Республике Алтай при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района, предварительно задел электрические провода частный вертолет Ми-8», — сообщает МЧС в своем telegram-канале . Вертолет загорелся после падения, уточнили там. Шесть человек погибли. Еще семь пострадали. На месте находятся подразделения пожарных и спасателей. В ведомстве пообещали уточнить информацию о происшествии и раскрыть ее позже.

Вертолет Ми-8 упал на Алтае из-за того, что задел электрические провода при заходе на посадку. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. В результате происшествия погибли шесть человек. «В Республике Алтай при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района, предварительно задел электрические провода частный вертолет Ми-8», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Вертолет загорелся после падения, уточнили там. Шесть человек погибли. Еще семь пострадали. На месте находятся подразделения пожарных и спасателей. В ведомстве пообещали уточнить информацию о происшествии и раскрыть ее позже.