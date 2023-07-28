Облизбирком выдал удостоверения всем кандидатам в губернаторы Тюменской области. Фото

28 июля 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Избирком зарегистрировал четырех кандидатов на выборы губернатора Тюменской области Фото: Анна Майорова © URA.RU Избирательная комиссия Тюменской области выдала удостоверения всем кандидатам в губернаторы региона. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель избиркома Игорь Халин. «Выдали всем кандидатам на должность Губернатора Тюменской области удостоверения о регистрации! Желаю кандидатам успехов в борьбе за голоса избирателей и реализации на практике слогана кампании по выборам Губернатора Тюменской области „Вместе выбираем — вместе побеждаем!“», — написал Халин. От «Единой России» на выборы губернатора выдвинулся Александр Моор. От КПРФ — Иван Левченко. Также в выборах участвуют либерал-демократ Денис Садовников и справедливоросс Владимир Пискайкин. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября.

Избирательная комиссия Тюменской области выдала удостоверения всем кандидатам в губернаторы региона. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель избиркома Игорь Халин. «Выдали всем кандидатам на должность Губернатора Тюменской области удостоверения о регистрации! Желаю кандидатам успехов в борьбе за голоса избирателей и реализации на практике слогана кампании по выборам Губернатора Тюменской области „Вместе выбираем — вместе побеждаем!“», — написал Халин. От «Единой России» на выборы губернатора выдвинулся Александр Моор. От КПРФ — Иван Левченко. Также в выборах участвуют либерал-демократ Денис Садовников и справедливоросс Владимир Пискайкин. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября.