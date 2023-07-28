Избирательная комиссия Тюменской области выдала удостоверения всем кандидатам в губернаторы региона. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель избиркома Игорь Халин.
«Выдали всем кандидатам на должность Губернатора Тюменской области удостоверения о регистрации! Желаю кандидатам успехов в борьбе за голоса избирателей и реализации на практике слогана кампании по выборам Губернатора Тюменской области „Вместе выбираем — вместе побеждаем!“», — написал Халин.
От «Единой России» на выборы губернатора выдвинулся Александр Моор. От КПРФ — Иван Левченко. Также в выборах участвуют либерал-демократ Денис Садовников и справедливоросс Владимир Пискайкин. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября.
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