Облизбирком выдал удостоверения всем кандидатам в губернаторы Тюменской области. Фото

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Избирком зарегистрировал четырех кандидатов на выборы губернатора Тюменской области Фото:

Избирательная комиссия Тюменской области выдала удостоверения всем кандидатам в губернаторы региона. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель избиркома Игорь Халин.

«Выдали всем кандидатам на должность Губернатора Тюменской области удостоверения о регистрации! Желаю кандидатам успехов в борьбе за голоса избирателей и реализации на практике слогана кампании по выборам Губернатора Тюменской области „Вместе выбираем — вместе побеждаем!“», — написал Халин.

От «Единой России» на выборы губернатора выдвинулся Александр Моор. От КПРФ — Иван Левченко. Также в выборах участвуют либерал-демократ Денис Садовников и справедливоросс Владимир Пискайкин. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября.

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Избирательная комиссия Тюменской области выдала удостоверения всем кандидатам в губернаторы региона. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель избиркома Игорь Халин. «Выдали всем кандидатам на должность Губернатора Тюменской области удостоверения о регистрации! Желаю кандидатам успехов в борьбе за голоса избирателей и реализации на практике слогана кампании по выборам Губернатора Тюменской области „Вместе выбираем — вместе побеждаем!“», — написал Халин. От «Единой России» на выборы губернатора выдвинулся Александр Моор. От КПРФ — Иван Левченко. Также в выборах участвуют либерал-демократ Денис Садовников и справедливоросс Владимир Пискайкин. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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