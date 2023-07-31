В Екатеринбурге с балкона выпал трехлетний мальчик

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, машина скорой помощи, станция метро геологическая, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
В Екатеринбурге с балкона выпал трехлетний мальчик Фото:

В Екатеринбурге с балкона девятого этажа выпал трехлетний ребенок. Он выжил, но получил травмы.

«Ребенок получил множественные переломы и травмы, но остался жив. Родители в это время находились дома. Полицейские установили личности законных представителей пострадавшего, они привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», — сказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

По информации руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Валерия Горелых, в Свердловской области за последние полтора года при падении из окон пострадали более 50 детей. Последний подобный случай произошел несколько дней назад, когда из окна выпала двухлетняя девочка.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге с балкона девятого этажа выпал трехлетний ребенок. Он выжил, но получил травмы. «Ребенок получил множественные переломы и травмы, но остался жив. Родители в это время находились дома. Полицейские установили личности законных представителей пострадавшего, они привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», — сказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. По информации руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Валерия Горелых, в Свердловской области за последние полтора года при падении из окон пострадали более 50 детей. Последний подобный случай произошел несколько дней назад, когда из окна выпала двухлетняя девочка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...