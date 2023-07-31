В Екатеринбурге с балкона выпал трехлетний мальчик

31 июля 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге с балкона выпал трехлетний мальчик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге с балкона девятого этажа выпал трехлетний ребенок. Он выжил, но получил травмы. «Ребенок получил множественные переломы и травмы, но остался жив. Родители в это время находились дома. Полицейские установили личности законных представителей пострадавшего, они привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», — сказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. По информации руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Валерия Горелых, в Свердловской области за последние полтора года при падении из окон пострадали более 50 детей. Последний подобный случай произошел несколько дней назад, когда из окна выпала двухлетняя девочка.

В Екатеринбурге с балкона девятого этажа выпал трехлетний ребенок. Он выжил, но получил травмы. «Ребенок получил множественные переломы и травмы, но остался жив. Родители в это время находились дома. Полицейские установили личности законных представителей пострадавшего, они привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», — сказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. По информации руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Валерия Горелых, в Свердловской области за последние полтора года при падении из окон пострадали более 50 детей. Последний подобный случай произошел несколько дней назад, когда из окна выпала двухлетняя девочка.