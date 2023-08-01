01 августа 2023

Тюменца, подозреваемого в терроризме, отправили в психбольницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отправил тюменца в лечебницу до конца октября Фото:

Центральный районный суд Тюмени отправил в психиатрическую лечебницу мужчину, который подозревается в подготовке к теракту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«Согласно решению суда, Роман П. будет переведен в Лебедевский филиал ГБУЗ ТО „Областная клиническая психиатрическая больница“. Молодой человек обвиняется в участии в террористическом сообществе и приготовлении к совершению террористического акта. После этого мера пресечения в виде заключения под стражу будет отменена», — рассказали в ведомстве.

По информации суда, с ходатайством о помещении мужчину в больницу ходатайствовал следователь, который ссылался на медицинское заключение комиссии экспертов. В лечебном учреждении Роман будет находиться по 29 октября включительно.

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Центральный районный суд Тюмени отправил в психиатрическую лечебницу мужчину, который подозревается в подготовке к теракту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «Согласно решению суда, Роман П. будет переведен в Лебедевский филиал ГБУЗ ТО „Областная клиническая психиатрическая больница“. Молодой человек обвиняется в участии в террористическом сообществе и приготовлении к совершению террористического акта. После этого мера пресечения в виде заключения под стражу будет отменена», — рассказали в ведомстве. По информации суда, с ходатайством о помещении мужчину в больницу ходатайствовал следователь, который ссылался на медицинское заключение комиссии экспертов. В лечебном учреждении Роман будет находиться по 29 октября включительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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