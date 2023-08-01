Тюменца, подозреваемого в терроризме, отправили в психбольницу

02 августа 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Суд отправил тюменца в лечебницу до конца октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный районный суд Тюмени отправил в психиатрическую лечебницу мужчину, который подозревается в подготовке к теракту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «Согласно решению суда, Роман П. будет переведен в Лебедевский филиал ГБУЗ ТО „Областная клиническая психиатрическая больница“. Молодой человек обвиняется в участии в террористическом сообществе и приготовлении к совершению террористического акта. После этого мера пресечения в виде заключения под стражу будет отменена», — рассказали в ведомстве. По информации суда, с ходатайством о помещении мужчину в больницу ходатайствовал следователь, который ссылался на медицинское заключение комиссии экспертов. В лечебном учреждении Роман будет находиться по 29 октября включительно.

Центральный районный суд Тюмени отправил в психиатрическую лечебницу мужчину, который подозревается в подготовке к теракту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «Согласно решению суда, Роман П. будет переведен в Лебедевский филиал ГБУЗ ТО „Областная клиническая психиатрическая больница“. Молодой человек обвиняется в участии в террористическом сообществе и приготовлении к совершению террористического акта. После этого мера пресечения в виде заключения под стражу будет отменена», — рассказали в ведомстве. По информации суда, с ходатайством о помещении мужчину в больницу ходатайствовал следователь, который ссылался на медицинское заключение комиссии экспертов. В лечебном учреждении Роман будет находиться по 29 октября включительно.