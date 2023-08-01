Тюменца, подозреваемого в терроризме, отправили в психбольницу

Центральный районный суд Тюмени отправил в психиатрическую лечебницу мужчину, который подозревается в подготовке к теракту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
«Согласно решению суда, Роман П. будет переведен в Лебедевский филиал ГБУЗ ТО „Областная клиническая психиатрическая больница“. Молодой человек обвиняется в участии в террористическом сообществе и приготовлении к совершению террористического акта. После этого мера пресечения в виде заключения под стражу будет отменена», — рассказали в ведомстве.
По информации суда, с ходатайством о помещении мужчину в больницу ходатайствовал следователь, который ссылался на медицинское заключение комиссии экспертов. В лечебном учреждении Роман будет находиться по 29 октября включительно.
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