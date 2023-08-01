Житель ХМАО поджег автомобиль ГИБДД

Предварительной причиной поджога считают месть за лишение прав Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Югорска (ХМАО) поджег служебную машину ГИБДД около здания ведомства. В пресс-службе полиции ХМАО агентству рассказали, что гражданина дважды задерживали за езду в пьяном виде.

«По предварительным данным, гражданин был не согласен с тем, что его привлекли к ответственности по статье 264.1 — за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он решил поджечь автомобиль ГИБДД. В настоящее время нарушитель задержан, проводится предварительное расследование», — сообщили в полиции.

Загоревшийся автомобиль быстро потушили, но машина все же получила повреждения. За поджог транспортных средств Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы или принудительных работ.