Житель ХМАО поджег автомобиль ГИБДД

Житель Югорска (ХМАО) поджег служебную машину ГИБДД около здания ведомства. В пресс-службе полиции ХМАО агентству рассказали, что гражданина дважды задерживали за езду в пьяном виде.
«По предварительным данным, гражданин был не согласен с тем, что его привлекли к ответственности по статье 264.1 — за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он решил поджечь автомобиль ГИБДД. В настоящее время нарушитель задержан, проводится предварительное расследование», — сообщили в полиции.
Загоревшийся автомобиль быстро потушили, но машина все же получила повреждения. За поджог транспортных средств Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы или принудительных работ.
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