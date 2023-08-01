01 августа 2023

Житель ХМАО поджег автомобиль ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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ГИБДД. Тюмень, машина дпс, гибдд, дпс
Предварительной причиной поджога считают месть за лишение прав Фото:

Житель Югорска (ХМАО) поджег служебную машину ГИБДД около здания ведомства. В пресс-службе полиции ХМАО агентству рассказали, что гражданина дважды задерживали за езду в пьяном виде.

«По предварительным данным, гражданин был не согласен с тем, что его привлекли к ответственности по статье 264.1 — за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он решил поджечь автомобиль ГИБДД. В настоящее время нарушитель задержан, проводится предварительное расследование», — сообщили в полиции.

Загоревшийся автомобиль быстро потушили, но машина все же получила повреждения. За поджог транспортных средств Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы или принудительных работ.

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Житель Югорска (ХМАО) поджег служебную машину ГИБДД около здания ведомства. В пресс-службе полиции ХМАО агентству рассказали, что гражданина дважды задерживали за езду в пьяном виде. «По предварительным данным, гражданин был не согласен с тем, что его привлекли к ответственности по статье 264.1 — за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он решил поджечь автомобиль ГИБДД. В настоящее время нарушитель задержан, проводится предварительное расследование», — сообщили в полиции. Загоревшийся автомобиль быстро потушили, но машина все же получила повреждения. За поджог транспортных средств Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы или принудительных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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