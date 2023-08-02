Собчак проверят на оправдание терроризма из-за интервью с Паниным*

Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой проверить журналистку Ксению Собчак на предмет оправдания терроризма. Поводом стало последнее интервью журналистки с актером Алексеем Паниным (признан иноагентом в России).
«Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку в связи с выходом интервью иноагента Алексея Панина у Ксении Собчак», — написала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. Она отметила, что ряд высказываний Панина в адрес России попадает под признаки состава преступления. До этого Панин был признан виновным в оправдании терроризма.
По словам Мизулиной, ответственность за распространение такой информации должна понести и сама Собчак. Наличие дисклеймера не является оправданием.
В отношении Алексея Панина завели уголовное дело за оправдание терроризма в мае этого года. Актер опубликовал видео, на котором обрадовался взрыву на Крымском мосту.
*Алексей Панин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой проверить журналистку Ксению Собчак на предмет оправдания терроризма. Поводом стало последнее интервью журналистки с актером Алексеем Паниным (признан иноагентом в России). «Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку в связи с выходом интервью иноагента Алексея Панина у Ксении Собчак», — написала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. Она отметила, что ряд высказываний Панина в адрес России попадает под признаки состава преступления. До этого Панин был признан виновным в оправдании терроризма. По словам Мизулиной, ответственность за распространение такой информации должна понести и сама Собчак. Наличие дисклеймера не является оправданием. В отношении Алексея Панина завели уголовное дело за оправдание терроризма в мае этого года. Актер опубликовал видео, на котором обрадовался взрыву на Крымском мосту. *Алексей Панин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента