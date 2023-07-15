Собчак решила усилить меры безопасности после подготовки покушения

Журналистка Ксения Собчак задумала об усилении мер безопасности после того, как появилась информация о подготовке покушения. Об этом она заявила журналистам.
«К информации отнеслась серьезно. Уже имела детальный разговор со своей службой безопасности, наверное, буду ее усиливать», — сказала Собчак в эфире телеканала «Россия-1». Она добавила, что планирует ставить дополнительные камеры наблюдения.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на Собчак и главреда RT Маргариту Симоньян. Подозреваемы задержаны и признались, что их действия контролировали спецслужбы Украины. За совершения убийства им должны были заплатить 1,5 миллиона рублей. Позже Ксения Собчак поблагодарила спецслужбы за проделанную работу.
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