Собчак решила усилить меры безопасности после подготовки покушения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Собчак заявила, что отнеслась серьезно к информации о подготовке покушения Фото:
новость из сюжета
Покушение на Симоньян и Собчак

Журналистка Ксения Собчак задумала об усилении мер безопасности после того, как появилась информация о подготовке покушения. Об этом она заявила журналистам.

«К информации отнеслась серьезно. Уже имела детальный разговор со своей службой безопасности, наверное, буду ее усиливать», — сказала Собчак в эфире телеканала «Россия-1». Она добавила, что планирует ставить дополнительные камеры наблюдения.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на Собчак и главреда RT Маргариту Симоньян. Подозреваемы задержаны и признались, что их действия контролировали спецслужбы Украины. За совершения убийства им должны были заплатить 1,5 миллиона рублей. Позже Ксения Собчак поблагодарила спецслужбы за проделанную работу.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Журналистка Ксения Собчак задумала об усилении мер безопасности после того, как появилась информация о подготовке покушения. Об этом она заявила журналистам. «К информации отнеслась серьезно. Уже имела детальный разговор со своей службой безопасности, наверное, буду ее усиливать», — сказала Собчак в эфире телеканала «Россия-1». Она добавила, что планирует ставить дополнительные камеры наблюдения. Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на Собчак и главреда RT Маргариту Симоньян. Подозреваемы задержаны и признались, что их действия контролировали спецслужбы Украины. За совершения убийства им должны были заплатить 1,5 миллиона рублей. Позже Ксения Собчак поблагодарила спецслужбы за проделанную работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...