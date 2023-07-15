Собчак решила усилить меры безопасности после подготовки покушения 15 июля 2023 в 23:49 Размер текста - 17 + Собчак заявила, что отнеслась серьезно к информации о подготовке покушения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Покушение на Симоньян и Собчак Журналистка Ксения Собчак задумала об усилении мер безопасности после того, как появилась информация о подготовке покушения. Об этом она заявила журналистам. «К информации отнеслась серьезно. Уже имела детальный разговор со своей службой безопасности, наверное, буду ее усиливать», — сказала Собчак в эфире телеканала «Россия-1». Она добавила, что планирует ставить дополнительные камеры наблюдения. Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на Собчак и главреда RT Маргариту Симоньян. Подозреваемы задержаны и признались, что их действия контролировали спецслужбы Украины. За совершения убийства им должны были заплатить 1,5 миллиона рублей. Позже Ксения Собчак поблагодарила спецслужбы за проделанную работу. Журналистка Ксения Собчак задумала об усилении мер безопасности после того, как появилась информация о подготовке покушения. Об этом она заявила журналистам. «К информации отнеслась серьезно. Уже имела детальный разговор со своей службой безопасности, наверное, буду ее усиливать», — сказала Собчак в эфире телеканала «Россия-1». Она добавила, что планирует ставить дополнительные камеры наблюдения. Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на Собчак и главреда RT Маргариту Симоньян. Подозреваемы задержаны и признались, что их действия контролировали спецслужбы Украины. За совершения убийства им должны были заплатить 1,5 миллиона рублей. Позже Ксения Собчак поблагодарила спецслужбы за проделанную работу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям