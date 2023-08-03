В Красноярском крае 7-летний мальчик утонул на глазах у сверстников. Фото

03 августа 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Мальчик начал тонуть на глазах у детей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В красноярском Енисее на глазах у детей утонул семилетний мальчик. Об этом сообщили в региональном отделении Следственного комитета. Он пошел купаться, несмотря на запрет родителей, взрослых рядом не было. «Он зашел в воду побродить, на расстоянии около двух метров от берега провалился в подводную яму и скрылся под водой», — сообщили в ведомстве. Сообщение опубликовано в группе «ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ» в соцсети «ВКонтакте». Как уточнили следователи, его сверстники, которые были рядом, подумали, что мальчик просто играет в воде, поэтому не спешили ему помогать. Спасать его бросились лишь тогда, когда мальчик скрылся под водой. Его тело из воды достал прибывший на место очевидец. Фото: группа ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ в соцсети «ВКонтакте» Фото: группа ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ в соцсети «ВКонтакте»

В красноярском Енисее на глазах у детей утонул семилетний мальчик. Об этом сообщили в региональном отделении Следственного комитета. Он пошел купаться, несмотря на запрет родителей, взрослых рядом не было. «Он зашел в воду побродить, на расстоянии около двух метров от берега провалился в подводную яму и скрылся под водой», — сообщили в ведомстве. Сообщение опубликовано в группе «ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ» в соцсети «ВКонтакте». Как уточнили следователи, его сверстники, которые были рядом, подумали, что мальчик просто играет в воде, поэтому не спешили ему помогать. Спасать его бросились лишь тогда, когда мальчик скрылся под водой. Его тело из воды достал прибывший на место очевидец.