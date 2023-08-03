В Екатеринбурге иномарка сбила трехлетнего ребенка на беговеле. Фото

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День ВДВ. Екатеринбург, гибдд, дпс
Виновник ДТП пояснил, что поздно увидел ребенка, затормозил, но наезда избежать не удалось Фото:

В Екатеринбурге в микрорайоне Светлый водитель Lifan сбил трехлетнего мальчика на беговеле (велосипед для малышей — прим. URA.RU), который переезжал дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Lifan Solano допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на беговеле. В результате ДТП 3-х летнего мальчика с различными травмами доставили в лечебное учреждение», — сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция Екатеринбурга».

Авария произошла вечером 3 августа примерно в 18:57 в микрорайоне Светлый возле дома №5. Водитель иномарки пояснил, что поздно увидел ребенка, затормозил, но наезда избежать не удалось.

Фото:

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В Екатеринбурге в микрорайоне Светлый водитель Lifan сбил трехлетнего мальчика на беговеле (велосипед для малышей — прим. URA.RU), который переезжал дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Lifan Solano допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на беговеле. В результате ДТП 3-х летнего мальчика с различными травмами доставили в лечебное учреждение», — сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция Екатеринбурга». Авария произошла вечером 3 августа примерно в 18:57 в микрорайоне Светлый возле дома №5. Водитель иномарки пояснил, что поздно увидел ребенка, затормозил, но наезда избежать не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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