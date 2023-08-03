В Екатеринбурге иномарка сбила трехлетнего ребенка на беговеле. Фото 03 августа 2023 в 22:44 Размер текста - 17 + Виновник ДТП пояснил, что поздно увидел ребенка, затормозил, но наезда избежать не удалось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в микрорайоне Светлый водитель Lifan сбил трехлетнего мальчика на беговеле (велосипед для малышей — прим. URA.RU), который переезжал дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Lifan Solano допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на беговеле. В результате ДТП 3-х летнего мальчика с различными травмами доставили в лечебное учреждение», — сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция Екатеринбурга». Авария произошла вечером 3 августа примерно в 18:57 в микрорайоне Светлый возле дома №5. Водитель иномарки пояснил, что поздно увидел ребенка, затормозил, но наезда избежать не удалось. Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Екатеринбурга», https://t.me/gibddekb96 В Екатеринбурге в микрорайоне Светлый водитель Lifan сбил трехлетнего мальчика на беговеле (велосипед для малышей — прим. URA.RU), который переезжал дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Lifan Solano допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на беговеле. В результате ДТП 3-х летнего мальчика с различными травмами доставили в лечебное учреждение», — сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция Екатеринбурга». Авария произошла вечером 3 августа примерно в 18:57 в микрорайоне Светлый возле дома №5. Водитель иномарки пояснил, что поздно увидел ребенка, затормозил, но наезда избежать не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям