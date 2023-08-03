Губернатор ХМАО раскрыла характеристики мегапроекта

Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала о важных направлениях работы центра «ЮНИТИ ПАРК» в Сургуте. В этот список вошли разработки технологий в ТЭК, создание передовых инженерных технологий и материалов, а также здоровьесбережение. Об этом губернатор написала в социальных сетях.
«Постановлением определены приоритетные направления работы центра: разработка технологий в ТЭК, создание передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, а еще здоровьесбережение. Для участия в проектах ИНТЦ ждем госкорпорации, инновационные компании, крупный бизнес, ВУЗы, научное сообщество», — сообщила в своем telegram-канале Наталья Комарова.
По ее словам, создадут 5 600 рабочих мест, из них 1 600 — высокопроизводительные. Участники, которые ведут инновационную деятельность, получат особые условия. Для них обнуляется НДС, налоги на прибыль и имущество, страховые взносы снизятся до 14%.
Ранее URA.RU писало, что Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании инновационного научно-технического центра «Юнити Парк». Проект создается по поручению президента РФ Владимира Путина.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.