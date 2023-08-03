03 августа 2023
02 августа 2023

Губернатор ХМАО раскрыла характеристики мегапроекта

© Служба новостей «URA.RU»
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В центре будет создано  5 600 рабочих мест Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала о важных направлениях работы центра «ЮНИТИ ПАРК» в Сургуте. В этот список вошли разработки технологий в ТЭК, создание передовых инженерных технологий и материалов, а также здоровьесбережение. Об этом губернатор написала в социальных сетях.

«Постановлением определены приоритетные направления работы центра: разработка технологий в ТЭК, создание передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, а еще здоровьесбережение. Для участия в проектах ИНТЦ ждем госкорпорации, инновационные компании, крупный бизнес, ВУЗы, научное сообщество», — сообщила в своем telegram-канале Наталья Комарова.

По ее словам, создадут 5 600 рабочих мест, из них 1 600 — высокопроизводительные. Участники, которые ведут инновационную деятельность, получат особые условия. Для них обнуляется НДС, налоги на прибыль и имущество, страховые взносы снизятся до 14%.

Ранее URA.RU писало, что Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании инновационного научно-технического центра «Юнити Парк». Проект создается по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала о важных направлениях работы центра «ЮНИТИ ПАРК» в Сургуте. В этот список вошли разработки технологий в ТЭК, создание передовых инженерных технологий и материалов, а также здоровьесбережение. Об этом губернатор написала в социальных сетях. «Постановлением определены приоритетные направления работы центра: разработка технологий в ТЭК, создание передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, а еще здоровьесбережение. Для участия в проектах ИНТЦ ждем госкорпорации, инновационные компании, крупный бизнес, ВУЗы, научное сообщество», — сообщила в своем telegram-канале Наталья Комарова. По ее словам, создадут 5 600 рабочих мест, из них 1 600 — высокопроизводительные. Участники, которые ведут инновационную деятельность, получат особые условия. Для них обнуляется НДС, налоги на прибыль и имущество, страховые взносы снизятся до 14%. Ранее URA.RU писало, что Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании инновационного научно-технического центра «Юнити Парк». Проект создается по поручению президента РФ Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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