15 июня 2023

Politico: учившегося у американцев летчика ВСУ убили при первом полете

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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, stock
Фишер считает, что программа обучения «отличная» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пилот Вооруженных сил Украины Владислав Савельев, окончивший в США двухгодичные курсы подготовки боевых летчиков, погиб во время одного из первых вылетов в зоне СВО. Об этом рассказал полковник ВВС США в отставке Джеффри Фишер.

«Он погиб во время одного из первых боевых вылетов, которые он совершил после возвращения из Соединенных Штатов», — сказал Фишер, его слова приводит Politico. Полковник подчеркнул, что программа, по которой обучался пилот, является «отличной».

Ранее солдаты ВСУ выразили недовольство подготовкой своих офицеров. Военные посетовали на недостаток боевого опыта у своего начальства.

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Пилот Вооруженных сил Украины Владислав Савельев, окончивший в США двухгодичные курсы подготовки боевых летчиков, погиб во время одного из первых вылетов в зоне СВО. Об этом рассказал полковник ВВС США в отставке Джеффри Фишер. «Он погиб во время одного из первых боевых вылетов, которые он совершил после возвращения из Соединенных Штатов», — сказал Фишер, его слова приводит Politico. Полковник подчеркнул, что программа, по которой обучался пилот, является «отличной». Ранее солдаты ВСУ выразили недовольство подготовкой своих офицеров. Военные посетовали на недостаток боевого опыта у своего начальства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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