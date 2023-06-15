Politico: учившегося у американцев летчика ВСУ убили при первом полете

Пилот Вооруженных сил Украины Владислав Савельев, окончивший в США двухгодичные курсы подготовки боевых летчиков, погиб во время одного из первых вылетов в зоне СВО. Об этом рассказал полковник ВВС США в отставке Джеффри Фишер.
«Он погиб во время одного из первых боевых вылетов, которые он совершил после возвращения из Соединенных Штатов», — сказал Фишер, его
Ранее солдаты ВСУ выразили недовольство подготовкой своих офицеров. Военные посетовали на недостаток боевого опыта у своего начальства.
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