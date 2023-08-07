В соцсетях распространяют фейк о «вдове» участника СВО

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что вдову участника СВО заставляют вернуть каску, которую она оставила в память о муже. Как стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению недостоверной информации, сообщение распространяют с фейкового аккаунта. Информацию также опровергли в «Комитете солдатских матерей».
«Обменяю на новую или продам каску. Мой муж умер на Украине. Я не хочу отдавать его вещи, ведь это для меня память о его героизме. Недавно звонил его командир и сказал, что все нужно будет вернуть в целости», — говорится в сообщении «ВКонтакте».
Аккаунт, с которого был размещен этот пост, был создан в июне 2023 года, а фотографии для него были украдены из профиля на сайте знакомств жительницы Москвы. Кроме того, в «Комитете солдатских матерей» заявили URA.RU, что у вдов не забирают вещи мужа. «Это может быть фейк. У нас не заставляют возвращать вещи», — заявили в комитете.
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