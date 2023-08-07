В соцсетях распространяют фейк о «вдове» участника СВО

В «Комитете солдатских матерей» опровергли фейк о вдовах участников СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, каска, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Жен не заставляют возвращать вещи их мужей, сообщили в «Комитете солдатских матерей» Фото:
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Опровержение фейковой информации

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что вдову участника СВО заставляют вернуть каску, которую она оставила в память о муже. Как стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению недостоверной информации, сообщение распространяют с фейкового аккаунта. Информацию также опровергли в «Комитете солдатских матерей».

«Обменяю на новую или продам каску. Мой муж умер на Украине. Я не хочу отдавать его вещи, ведь это для меня память о его героизме. Недавно звонил его командир и сказал, что все нужно будет вернуть в целости», — говорится в сообщении «ВКонтакте».

Аккаунт, с которого был размещен этот пост, был создан в июне 2023 года, а фотографии для него были украдены из профиля на сайте знакомств жительницы Москвы. Кроме того, в «Комитете солдатских матерей» заявили URA.RU, что у вдов не забирают вещи мужа. «Это может быть фейк. У нас не заставляют возвращать вещи», — заявили в комитете.

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В социальных сетях начали распространять информацию о том, что вдову участника СВО заставляют вернуть каску, которую она оставила в память о муже. Как стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению недостоверной информации, сообщение распространяют с фейкового аккаунта. Информацию также опровергли в «Комитете солдатских матерей». «Обменяю на новую или продам каску. Мой муж умер на Украине. Я не хочу отдавать его вещи, ведь это для меня память о его героизме. Недавно звонил его командир и сказал, что все нужно будет вернуть в целости», — говорится в сообщении «ВКонтакте». Аккаунт, с которого был размещен этот пост, был создан в июне 2023 года, а фотографии для него были украдены из профиля на сайте знакомств жительницы Москвы. Кроме того, в «Комитете солдатских матерей» заявили URA.RU, что у вдов не забирают вещи мужа. «Это может быть фейк. У нас не заставляют возвращать вещи», — заявили в комитете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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