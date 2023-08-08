В Екатеринбурге в ДТП с участием машины скорой помощи пострадали шесть человек. Фото, видео

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Из-за аварии на участке дороги ограничили движение для машин Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Расточной и Монтажников вечером 8 августа в ДТП с участием машины скорой помощи, каршеринга и автобуса №83 пострадали шесть человек: водители трех авто, фельдшер, кондуктор и пациент, которого везли в больницу. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«В аварии на Расточной-Монтажников пострадали фельдшер, водитель и пациент скорой помощи, водители каршеринга и автобуса, а также кондуктор», — пояснили в ведомстве. Автоинспекторы ограничили движение для транспорта на данном участке дороге, они регулируют поток.

Информация об аварии появилась в соцсетях. Очевидцы происшествия сообщили, что все транспортные средства получили серьезные повреждения.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Расточной и Монтажников вечером 8 августа в ДТП с участием машины скорой помощи, каршеринга и автобуса №83 пострадали шесть человек: водители трех авто, фельдшер, кондуктор и пациент, которого везли в больницу. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «В аварии на Расточной-Монтажников пострадали фельдшер, водитель и пациент скорой помощи, водители каршеринга и автобуса, а также кондуктор», — пояснили в ведомстве. Автоинспекторы ограничили движение для транспорта на данном участке дороге, они регулируют поток. Информация об аварии появилась в соцсетях. Очевидцы происшествия сообщили, что все транспортные средства получили серьезные повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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