В Екатеринбурге на перекрестке улиц Расточной и Монтажников вечером 8 августа в ДТП с участием машины скорой помощи, каршеринга и автобуса №83 пострадали шесть человек: водители трех авто, фельдшер, кондуктор и пациент, которого везли в больницу. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«В аварии на Расточной-Монтажников пострадали фельдшер, водитель и пациент скорой помощи, водители каршеринга и автобуса, а также кондуктор», — пояснили в ведомстве. Автоинспекторы ограничили движение для транспорта на данном участке дороге, они регулируют поток.
Информация об аварии появилась в соцсетях. Очевидцы происшествия сообщили, что все транспортные средства получили серьезные повреждения.
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