В Екатеринбурге произошла жесткая авария с участием скорой и каршерингового авто. Фото, видео

В Екатеринбурге столкнулись машина скорой помощи, каршеринговое авто и пассажирский автобус
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Эвакуация пивзавода. Курган , минирование, пивзавод, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Авария произошла на Сортировке Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Расточная — Монтажников столкнулись машина скорой помощи, каршеринговый автомобиль и пассажирский автобус №83. Все транспортные средства получили серьезные повреждения, сообщают очевидцы.

«Серьезное ДТП с участием автомобиля каршеринга, скорой помощи и автобуса произошло на перекрестке Расточной — Монтажников. Все транспортные средства сильно пострадали. Информации о пострадавших нет», — цитирует подписчиков telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там пообещали предоставить информацию о случившемся позднее.

Судя по фото, сильнее всего пострадала машина скорой помощи
Судя по фото, сильнее всего пострадала машина скорой помощи
Фото:
Всего в аварии пострадали три машины
Всего в аварии пострадали три машины
Фото:

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Расточная — Монтажников столкнулись машина скорой помощи, каршеринговый автомобиль и пассажирский автобус №83. Все транспортные средства получили серьезные повреждения, сообщают очевидцы. «Серьезное ДТП с участием автомобиля каршеринга, скорой помощи и автобуса произошло на перекрестке Расточной — Монтажников. Все транспортные средства сильно пострадали. Информации о пострадавших нет», — цитирует подписчиков telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там пообещали предоставить информацию о случившемся позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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