Авария произошла на Сортировке
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Расточная — Монтажников столкнулись машина скорой помощи, каршеринговый автомобиль и пассажирский автобус №83. Все транспортные средства получили серьезные повреждения, сообщают очевидцы.
«Серьезное ДТП с участием автомобиля каршеринга, скорой помощи и автобуса произошло на перекрестке Расточной — Монтажников. Все транспортные средства сильно пострадали. Информации о пострадавших нет», — цитирует подписчиков telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там пообещали предоставить информацию о случившемся позднее.
Судя по фото, сильнее всего пострадала машина скорой помощи
Всего в аварии пострадали три машины
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