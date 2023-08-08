В Екатеринбурге инспекторы раскрыли подробности ДТП с участием скорой, автобуса и каршеринга

Машине скорой помощи, попавшей в ДТП с автобусом в Екатеринбурге, не уступил дорогу каршеринг
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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Врачи везли женщину в больницу Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Расточной-Монтажников вечером 8 августа водитель каршерингового авто не уступил дорогу и врезался в машину скорой помощи, которая ехала из Алапаевска. Скорую откинуло на пассажирский автобус №83, который двигался с конечной остановки, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. В аварии пострадали шесть человек.

«Скорая помощь ехала с проблесковыми маячками из Алапаевска. На Расточной-Монтажников водитель каршерингового автомобиля не уступил дорогу и врезался в скорую, от удара ее откинуло на автобус №83, который шел с конечной остановки», — рассказали в ведомстве. Врачи в машине везли женщину.

В аварии никто не погиб. Пострадавших госпитализировали. «Их осматривают в екатеринбургской больнице №23», — написали инспекторы в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

Как сообщили URA.RU автоинспекторы, в ДТП пострадали фельдшер, водитель и пациент скорой, водители автобуса и каршеринга, а также женщина-кондуктор. Из-за аварии на данном участке дороги ограничено движение для транспорта.

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В Екатеринбурге на Расточной-Монтажников вечером 8 августа водитель каршерингового авто не уступил дорогу и врезался в машину скорой помощи, которая ехала из Алапаевска. Скорую откинуло на пассажирский автобус №83, который двигался с конечной остановки, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. В аварии пострадали шесть человек. «Скорая помощь ехала с проблесковыми маячками из Алапаевска. На Расточной-Монтажников водитель каршерингового автомобиля не уступил дорогу и врезался в скорую, от удара ее откинуло на автобус №83, который шел с конечной остановки», — рассказали в ведомстве. Врачи в машине везли женщину. В аварии никто не погиб. Пострадавших госпитализировали. «Их осматривают в екатеринбургской больнице №23», — написали инспекторы в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Как сообщили URA.RU автоинспекторы, в ДТП пострадали фельдшер, водитель и пациент скорой, водители автобуса и каршеринга, а также женщина-кондуктор. Из-за аварии на данном участке дороги ограничено движение для транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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