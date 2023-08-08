08 августа 2023

Россель назвал, чего ждет от открытия исторической тропы к могиле Татищева

Экс-сенатор РФ Россель: обустроенная тропа к могиле Татищева станет местом притяжения ученых
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эдуард Россель в РАНХиГС. Екатеринбург , россель эдуард
Эдуард Россель обрадовался обустройству могилы Василия Татищева Фото:

Открытие благоустроенной тропы к могиле одного из основателей столицы Урала Василия Татищева в Подмосковье может стать началом комплекса мероприятий по восстановлению мемориального Татищевского Подмосковья в Солнечногорском районе, заявил бывший губернатор и сенатор Свердловской области Эдуард Россель. Он считает, что это место может стать центром притяжения молодых ученых, студентов и патриотов.

«Сегодня тропу открыли губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев и Мособласти Андрей Воробьев. На мероприятии также был помощник президента РФ Владимир Мединский, это позволяет надеяться, что это только начало целого комплекса работ по восстановлению мемориального татищевского Подмосковья. <…> При должном усердии это место станет центром притяжения молодых ученых, студентов и патриотов», — написал Россель в telegram-канале.

Днем 8 августа Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обустроили могилу Татищева. Объект торжественно открыли с участием Мединского, Воробьева и депутата Госдумы Павла Крашенинникова.

Василий Татищев родился в Псковском уезде, жил в Санкт-Петербурге. Он был военным, получил образование в России и Европе, проявил себя как дипломат, был назначен «землемером». Получив задание составить карту Урала, Василий Татищев отправился в регион и осел на Уктусском заводе. В 1723-м он вместе с Георгом Вильгельмом де Генниным начал постройку на реке Исети города-завода Екатеринбурга.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Открытие благоустроенной тропы к могиле одного из основателей столицы Урала Василия Татищева в Подмосковье может стать началом комплекса мероприятий по восстановлению мемориального Татищевского Подмосковья в Солнечногорском районе, заявил бывший губернатор и сенатор Свердловской области Эдуард Россель. Он считает, что это место может стать центром притяжения молодых ученых, студентов и патриотов. «Сегодня тропу открыли губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев и Мособласти Андрей Воробьев. На мероприятии также был помощник президента РФ Владимир Мединский, это позволяет надеяться, что это только начало целого комплекса работ по восстановлению мемориального татищевского Подмосковья. <…> При должном усердии это место станет центром притяжения молодых ученых, студентов и патриотов», — написал Россель в telegram-канале. Днем 8 августа Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обустроили могилу Татищева. Объект торжественно открыли с участием Мединского, Воробьева и депутата Госдумы Павла Крашенинникова. Василий Татищев родился в Псковском уезде, жил в Санкт-Петербурге. Он был военным, получил образование в России и Европе, проявил себя как дипломат, был назначен «землемером». Получив задание составить карту Урала, Василий Татищев отправился в регион и осел на Уктусском заводе. В 1723-м он вместе с Георгом Вильгельмом де Генниным начал постройку на реке Исети города-завода Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...