В главном парке Екатеринбурга актеры устроят представление на карусели. Видео

10 августа 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

В прошлом году на фестивале многих впечатлил театр странствующих кукол господина Пэжо «Moonsters» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие В парке Маяковского актеры из питерской труппы SADKOVAIZGDOVA устроят шоу на карусели. Творческий коллектив станет одним из хэдлайнеров фестиваля «Лица Улиц», которы пройдет в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга. Об этом сообщают представители ЦПКиО в своем telegram-канале. «12 августа парк Маяковского попадет в театральный круговорот. Виновником того станет ежегодный фестиваль „Лица Улиц“, а также один из его хедлайнеров — группировка. Это мультимедийное шоу в сопровождении ярких визуальных и звуковых эффектов», — рассказали в парке Маяковского. Актеры будут показывать представление вокруг карусели и на ней. Ее установят напротив главной арки парка. Шоу пройдет дважды — в 13:00 и 19:50. Помимо этого, гости фестиваля смогут посетить еще более 20 выступлений: театрализованное шествие, спектакли от «Коляда-театра», Екатеринбургского театра кукол, Курганского театра кукол «Гулливер» и других. В прошлом году на праздновании Дня города также прошел фестиваль «Лица Улиц», однако он переместился из центральной части города в парк Маяковского, а число участников сократилось с 26 театров до 15. Больше всего горожанам запомнился театр странствующих кукол господина Пэжо «Moonsters» с жуткими куклами — лица персонажей внешне походили на Луну, а одежда напоминала огромный белый колпак, сшитый из одеяла и подушек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В парке Маяковского актеры из питерской труппы SADKOVAIZGDOVA устроят шоу на карусели. Творческий коллектив станет одним из хэдлайнеров фестиваля «Лица Улиц», которы пройдет в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга. Об этом сообщают представители ЦПКиО в своем telegram-канале. «12 августа парк Маяковского попадет в театральный круговорот. Виновником того станет ежегодный фестиваль „Лица Улиц“, а также один из его хедлайнеров — группировка. Это мультимедийное шоу в сопровождении ярких визуальных и звуковых эффектов», — рассказали в парке Маяковского. Актеры будут показывать представление вокруг карусели и на ней. Ее установят напротив главной арки парка. Шоу пройдет дважды — в 13:00 и 19:50. Помимо этого, гости фестиваля смогут посетить еще более 20 выступлений: театрализованное шествие, спектакли от «Коляда-театра», Екатеринбургского театра кукол, Курганского театра кукол «Гулливер» и других. В прошлом году на праздновании Дня города также прошел фестиваль «Лица Улиц», однако он переместился из центральной части города в парк Маяковского, а число участников сократилось с 26 театров до 15. Больше всего горожанам запомнился театр странствующих кукол господина Пэжо «Moonsters» с жуткими куклами — лица персонажей внешне походили на Луну, а одежда напоминала огромный белый колпак, сшитый из одеяла и подушек.