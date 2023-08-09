09 августа 2023

В главном парке Екатеринбурга актеры устроят представление на карусели. Видео

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День города 229 лет. Екатеринбург , дым, культура, театр, шоу, постановка, спектакль, театральный фестиваль, пэжо, пэжо moonsters, в дыму
В прошлом году на фестивале многих впечатлил театр странствующих кукол господина Пэжо «Moonsters» Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

В парке Маяковского актеры из питерской труппы SADKOVAIZGDOVA устроят шоу на карусели. Творческий коллектив станет одним из хэдлайнеров фестиваля «Лица Улиц», которы пройдет в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга. Об этом сообщают представители ЦПКиО в своем telegram-канале.

«12 августа парк Маяковского попадет в театральный круговорот. Виновником того станет ежегодный фестиваль „Лица Улиц“, а также один из его хедлайнеров — группировка. Это мультимедийное шоу в сопровождении ярких визуальных и звуковых эффектов», — рассказали в парке Маяковского.

Актеры будут показывать представление вокруг карусели и на ней. Ее установят напротив главной арки парка. Шоу пройдет дважды — в 13:00 и 19:50. Помимо этого, гости фестиваля смогут посетить еще более 20 выступлений: театрализованное шествие, спектакли от «Коляда-театра», Екатеринбургского театра кукол, Курганского театра кукол «Гулливер» и других.

В прошлом году на праздновании Дня города также прошел фестиваль «Лица Улиц», однако он переместился из центральной части города в парк Маяковского, а число участников сократилось с 26 театров до 15. Больше всего горожанам запомнился театр странствующих кукол господина Пэжо «Moonsters» с жуткими куклами — лица персонажей внешне походили на Луну, а одежда напоминала огромный белый колпак, сшитый из одеяла и подушек.

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В парке Маяковского актеры из питерской труппы SADKOVAIZGDOVA устроят шоу на карусели. Творческий коллектив станет одним из хэдлайнеров фестиваля «Лица Улиц», которы пройдет в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга. Об этом сообщают представители ЦПКиО в своем telegram-канале. «12 августа парк Маяковского попадет в театральный круговорот. Виновником того станет ежегодный фестиваль „Лица Улиц“, а также один из его хедлайнеров — группировка. Это мультимедийное шоу в сопровождении ярких визуальных и звуковых эффектов», — рассказали в парке Маяковского. Актеры будут показывать представление вокруг карусели и на ней. Ее установят напротив главной арки парка. Шоу пройдет дважды — в 13:00 и 19:50. Помимо этого, гости фестиваля смогут посетить еще более 20 выступлений: театрализованное шествие, спектакли от «Коляда-театра», Екатеринбургского театра кукол, Курганского театра кукол «Гулливер» и других. В прошлом году на праздновании Дня города также прошел фестиваль «Лица Улиц», однако он переместился из центральной части города в парк Маяковского, а число участников сократилось с 26 театров до 15. Больше всего горожанам запомнился театр странствующих кукол господина Пэжо «Moonsters» с жуткими куклами — лица персонажей внешне походили на Луну, а одежда напоминала огромный белый колпак, сшитый из одеяла и подушек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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