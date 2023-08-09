09 августа 2023

Прокуратура ищет виновных в загрязнении воды в Первоуральске

© Служба новостей «URA.RU»
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Южная аэрационная станция МУП "Водоканал". Екатеринбург, труба, грязная вода, поток воды, напор, экология
Прокуратура изучит грязную воду в Первоуральске Фото:

Прокуратура проверит грязную и пахучую воду в Первоуральске (Свердловская область). Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских.

«Местный водоканал модернизировал насосно-фильтровальную станцию. На работы потратил 600 млн рублей. А толку, похоже, нет. Жители продолжают возмущаться, что в квартиры поступает буквально жижа — неприятного цвета и с запахом», — пожаловался депутат в своем telegram-канале, мотивируя обращение в прокуратуру.

После обращения Альшевских региональная прокуратура инициировала проверку. Надзорное ведомство изучит возможное нарушение законодательство в сфере ЖКХ и примет необходимые меры.

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Прокуратура проверит грязную и пахучую воду в Первоуральске (Свердловская область). Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских. «Местный водоканал модернизировал насосно-фильтровальную станцию. На работы потратил 600 млн рублей. А толку, похоже, нет. Жители продолжают возмущаться, что в квартиры поступает буквально жижа — неприятного цвета и с запахом», — пожаловался депутат в своем telegram-канале, мотивируя обращение в прокуратуру. После обращения Альшевских региональная прокуратура инициировала проверку. Надзорное ведомство изучит возможное нарушение законодательство в сфере ЖКХ и примет необходимые меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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