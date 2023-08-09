Прокуратура ищет виновных в загрязнении воды в Первоуральске

Прокуратура проверит грязную и пахучую воду в Первоуральске (Свердловская область). Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских.
«Местный водоканал модернизировал насосно-фильтровальную станцию. На работы потратил 600 млн рублей. А толку, похоже, нет. Жители продолжают возмущаться, что в квартиры поступает буквально жижа — неприятного цвета и с запахом», — пожаловался депутат в своем telegram-канале, мотивируя обращение в прокуратуру.
После обращения Альшевских региональная прокуратура инициировала проверку. Надзорное ведомство изучит возможное нарушение законодательство в сфере ЖКХ и примет необходимые меры.
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