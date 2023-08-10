В Перми стартовал масштабный проект по застройке берега Камы

Краевое минимущества выдало компании «Железно Пермь» разрешение на строительство первого жилого дома на улице Дзержинского, 29б вблизи берега Камы. На участке земли площадью в 11 гектаров между улицами Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной застройщик планирует возвести жилой комплекс с домами средней и высотной этажности.
«Проект предполагает строительство современного жилого комплекса с инфраструктурой в рамках договора о комплексном развитии территории, заключенного между минимущества края и ООО «Спецзастройщик «Железно Пермь» в декабре 2022 года. Проект рассматривался на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и прошел публичные слушания, получив положительные оценки экспертов», — сообщает «Коммерсант-Пермь».
Застройщик планирует возвести несколько благоустроенных кварталов средней этажности с необходимой инфраструктурой. Кроме того, в комплекс будут включены дома и на 17 этажей. Помимо этого, на территории появится общественное пространство, созданное по специальному проекту архитектурной студии R & S. В сквере разместят игровую и спортивную зоны с воркаут-площадкой и скалодромом, а также площадку для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Планируется возведение амфитеатра, в котором будут проводиться концерты. Запланировано и строительство детского сада на 320 мест, который будет передан в муниципальную собственность.
Краевое минимущества выдало компании «Железно Пермь» разрешение на строительство первого жилого дома на улице Дзержинского, 29б вблизи берега Камы. На участке земли площадью в 11 гектаров между улицами Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной застройщик планирует возвести жилой комплекс с домами средней и высотной этажности. «Проект предполагает строительство современного жилого комплекса с инфраструктурой в рамках договора о комплексном развитии территории, заключенного между минимущества края и ООО «Спецзастройщик «Железно Пермь» в декабре 2022 года. Проект рассматривался на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и прошел публичные слушания, получив положительные оценки экспертов», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Застройщик планирует возвести несколько благоустроенных кварталов средней этажности с необходимой инфраструктурой. Кроме того, в комплекс будут включены дома и на 17 этажей. Помимо этого, на территории появится общественное пространство, созданное по специальному проекту архитектурной студии R & S. В сквере разместят игровую и спортивную зоны с воркаут-площадкой и скалодромом, а также площадку для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Планируется возведение амфитеатра, в котором будут проводиться концерты. Запланировано и строительство детского сада на 320 мест, который будет передан в муниципальную собственность.