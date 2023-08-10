10 августа 2023

В Перми стартовал масштабный проект по застройке берега Камы

Власти разрешили компании «Железно Пермь» строить первый дом на участке берега Камы
© Служба новостей «URA.RU»
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Проект застройки участка берега Камы получил положительные оценки экспертов Фото:

Краевое минимущества выдало компании «Железно Пермь» разрешение на строительство первого жилого дома на улице Дзержинского, 29б вблизи берега Камы. На участке земли площадью в 11 гектаров между улицами Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной застройщик планирует возвести жилой комплекс с домами средней и высотной этажности.

«Проект предполагает строительство современного жилого комплекса с инфраструктурой в рамках договора о комплексном развитии территории, заключенного между минимущества края и ООО «Спецзастройщик «Железно Пермь» в декабре 2022 года. Проект рассматривался на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и прошел публичные слушания, получив положительные оценки экспертов», — сообщает «Коммерсант-Пермь».

Застройщик планирует возвести несколько благоустроенных кварталов средней этажности с необходимой инфраструктурой. Кроме того, в комплекс будут включены дома и на 17 этажей. Помимо этого, на территории появится общественное пространство, созданное по специальному проекту архитектурной студии R & S. В сквере разместят игровую и спортивную зоны с воркаут-площадкой и скалодромом, а также площадку для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Планируется возведение амфитеатра, в котором будут проводиться концерты. Запланировано и строительство детского сада на 320 мест, который будет передан в муниципальную собственность.

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Краевое минимущества выдало компании «Железно Пермь» разрешение на строительство первого жилого дома на улице Дзержинского, 29б вблизи берега Камы. На участке земли площадью в 11 гектаров между улицами Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной застройщик планирует возвести жилой комплекс с домами средней и высотной этажности. «Проект предполагает строительство современного жилого комплекса с инфраструктурой в рамках договора о комплексном развитии территории, заключенного между минимущества края и ООО «Спецзастройщик «Железно Пермь» в декабре 2022 года. Проект рассматривался на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и прошел публичные слушания, получив положительные оценки экспертов», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Застройщик планирует возвести несколько благоустроенных кварталов средней этажности с необходимой инфраструктурой. Кроме того, в комплекс будут включены дома и на 17 этажей. Помимо этого, на территории появится общественное пространство, созданное по специальному проекту архитектурной студии R & S. В сквере разместят игровую и спортивную зоны с воркаут-площадкой и скалодромом, а также площадку для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Планируется возведение амфитеатра, в котором будут проводиться концерты. Запланировано и строительство детского сада на 320 мест, который будет передан в муниципальную собственность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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