В Перми стартовал масштабный проект по застройке берега Камы

Власти разрешили компании «Железно Пермь» строить первый дом на участке берега Камы

11 августа 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Проект застройки участка берега Камы получил положительные оценки экспертов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Краевое минимущества выдало компании «Железно Пермь» разрешение на строительство первого жилого дома на улице Дзержинского, 29б вблизи берега Камы. На участке земли площадью в 11 гектаров между улицами Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной застройщик планирует возвести жилой комплекс с домами средней и высотной этажности. «Проект предполагает строительство современного жилого комплекса с инфраструктурой в рамках договора о комплексном развитии территории, заключенного между минимущества края и ООО «Спецзастройщик «Железно Пермь» в декабре 2022 года. Проект рассматривался на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и прошел публичные слушания, получив положительные оценки экспертов», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Застройщик планирует возвести несколько благоустроенных кварталов средней этажности с необходимой инфраструктурой. Кроме того, в комплекс будут включены дома и на 17 этажей. Помимо этого, на территории появится общественное пространство, созданное по специальному проекту архитектурной студии R & S. В сквере разместят игровую и спортивную зоны с воркаут-площадкой и скалодромом, а также площадку для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Планируется возведение амфитеатра, в котором будут проводиться концерты. Запланировано и строительство детского сада на 320 мест, который будет передан в муниципальную собственность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Краевое минимущества выдало компании «Железно Пермь» разрешение на строительство первого жилого дома на улице Дзержинского, 29б вблизи берега Камы. На участке земли площадью в 11 гектаров между улицами Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной застройщик планирует возвести жилой комплекс с домами средней и высотной этажности. «Проект предполагает строительство современного жилого комплекса с инфраструктурой в рамках договора о комплексном развитии территории, заключенного между минимущества края и ООО «Спецзастройщик «Железно Пермь» в декабре 2022 года. Проект рассматривался на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и прошел публичные слушания, получив положительные оценки экспертов», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Застройщик планирует возвести несколько благоустроенных кварталов средней этажности с необходимой инфраструктурой. Кроме того, в комплекс будут включены дома и на 17 этажей. Помимо этого, на территории появится общественное пространство, созданное по специальному проекту архитектурной студии R & S. В сквере разместят игровую и спортивную зоны с воркаут-площадкой и скалодромом, а также площадку для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Планируется возведение амфитеатра, в котором будут проводиться концерты. Запланировано и строительство детского сада на 320 мест, который будет передан в муниципальную собственность.