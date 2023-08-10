Челябинцы, занятые в гостиничном бизнесе и общепите, стали меньше зарабатывать

Зарплата в гостиничном бизнесе и общепите ниже, чем в других сферах на 44% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области трудоустроенные в гостиничном бизнесе и сфере общепита стали зарабатывать меньше в среднем на 60,65% к среднему уровню зарплаты по региону по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Об этом URA.RU сообщили 11 августа в пресс-службе Челябинскстата.

«Самый низкий уровень зарплаты наблюдался в гостиничном бизнесе и предприятиях общепита — 56% к среднему уровню по области. Также меньше стали зарабатывать специалисты в сфере прочих видов услуг (65,3%), риелторы (66,6%). Также уровень зарплат упал в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (71,2%) и образовании (77,8%)», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, падение зафиксировано в организациях водоснабжения, водоотведения, по сбору и утилизации отходов, ликвидации загрязнений (78,0%); оптовой и розничной торговли, также по ремонту авто (84,1%). Зарплаты администраторов, строителей, сотрудников здравоохранения, соцуслуг, специалистов в сфере обеспечения военной безопасности и соцобеспечения тоже оказались в антирейтинге.

По результатам исследований Челябинскстата, среднемесячная заработная плата за январь—июнь составила 54 520 рублей. Это на 14,6% больше уровня 2022 года. С учетом индекса потребительских цен ее реальный размер увеличился на 8,5%. Уровень зарплат поднялся у работников, занятых деятельностью профессиональной, научной и технической — на 35,8%, в области информации и связи (34,2%), финансовой и страховой (31,8%) и других.