Бизнесмен из Тюмени получил условный срок за смертельное ДТП

В Тюмени гендиректор ООО «Промстройкомплект» избежал реального срока за ДТП с погибшим

Виновник ДТП полностью признал вину и раскаялся (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гендиректор ООО «Промстройкомплект» Александр Ермолаев получил три года лишения свободы условно за смертельное ДТП на федеральной трассе Р-402 Тюмень — Омск. Информация содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU.

«Ермолаева Александра Борисовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ. Приговорить к трем годам лишения свободы условно. Взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда в 1,5 млн рублей». — говорится в приговоре суда.

ДТП произошло в ноябре 2022 года. В тот день генеральный директор ООО «Промстройкомплект» на Lexus двигался по трассе Р-402. Он ехал из Тюмени в Большое Сорокино, чтобы забрать детей от своих родителей. В районе Голышманово, по словам мужчины, ему захотелось в туалет. Он начал искать съезд с дороги, а после уже ничего не помнит. Очнулся тюменец в кювете, в разбитой машине.

По данным судебного акта Lexus, на скорости в почти 140 километров в час, на мокрой дороге выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с LIFAN. От удара у водителя китайского авто разорвались сердце и печень, оторвалась почка, произошла травматическая ампутация руки. Мужчина скончался на месте. В машине вместе с ним была жена, она выжила.

По вменяемой статье Ермолаеву грозило до пяти лет реального лишения свободы. В суде он полностью признал свою вину и раскаялся. Еще до процесса бизнесмен выплатил дочери погибшего миллион рублей. Девушка требовала еще два, но суд снизил сумму до 1,5 млн. При этом вся прибыль «Промстройкомплекта» за 2022 год, по данным СБИС, составила 2,7 млн рублей.