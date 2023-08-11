11 августа 2023

Спасскую церковь в Тюмени планируют открыть в следующем году

© Служба новостей «URA.RU»
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Перезахоронение Текутьевых. Тюмень
Предложение митрополиту поступило от мэра Тюмени Фото:

Завершить реставрацию и открыть для прихожан Спасскую церковь в Тюмени могут в июле следующего года. С таким предложением обратился мэр Тюмени Руслан Кухарук к митрополиту Тобольскому и Тюменскому Димитрию. Беседа состоялась на церемонии перезахоронения останков купца Текутьева.

«Мэр Тюмени Руслан Кухарук предложил митрополиту Димитрию торжественно открыть Спасскую церковь к следующему Дню города (последняя суббота июля). На церемонию хотят пригласить патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — сообщил корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени перезахоронили останки купца Текутьева и его супруги Евдокии Яковлевны. Церемонию провел митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Мэр Тюмени Руслан Кухарук выступил с речью и возложил цветы к гробу мецената.

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Завершить реставрацию и открыть для прихожан Спасскую церковь в Тюмени могут в июле следующего года. С таким предложением обратился мэр Тюмени Руслан Кухарук к митрополиту Тобольскому и Тюменскому Димитрию. Беседа состоялась на церемонии перезахоронения останков купца Текутьева. «Мэр Тюмени Руслан Кухарук предложил митрополиту Димитрию торжественно открыть Спасскую церковь к следующему Дню города (последняя суббота июля). На церемонию хотят пригласить патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — сообщил корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени перезахоронили останки купца Текутьева и его супруги Евдокии Яковлевны. Церемонию провел митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Мэр Тюмени Руслан Кухарук выступил с речью и возложил цветы к гробу мецената.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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