Подполковник армии ЛНР рассказал о мобилизации беременных в ряды ВСУ

15 августа 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Для беременных Киев разработал специальную форму, отметил Андрей Марочко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В армию ВСУ начнут призывать беременных. Для этого в новой форме украинских женщин разработали специальные эластичные ремни, рассказал в беседе с URA.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Сейчас очень быстро набирают обороты патриотические ролики, которые призывают украинских женщин идти служить. Недавно была представлена для них новая военная форма, которая уже поставлена на вещевое довольствие в армию. Что характерно — там сделали акцент на то, что пояс на брюках эластичный и предполагает, что будет удобен беременным. Здесь такие недвусмысленные намеки, что даже беременная женщина не будет иметь отсрочек от службы в армии. Уже даже форма предполагает, что беременные будут находиться в рядах вооруженных формирований Украины», — объяснил Андрей Марочко. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке подчеркнул, что украинские женщины уже входят в штурмовые отряды ВСУ. «Никаких поблажек для украинских женщин не делается. Спектр службы тех, кто уже находится в составе ВСУ, обширен. Он включает в себя даже те военно-учетные специальности, которые ранее для женщин были недоступны. Вплоть до того, что штурмующие отряды тоже уже включают в себя женщин», — отметил Марочко. По словам собеседника агентства, призывают в украинскую армию девушек с 18 летнего возраста. «Женщины все больше и больше входят в ряды вооруженных формирований Украины, как и по собственной воле, так и по уже действующему законодательству, которое предписывает вступать в ряды ВСУ с военно-учетными специальностями. Если мы говорим о возрасте, с которого могут начать служить в ВСУ, то это целиком и полностью попадает под то же законодательство, что и мужчины, то есть с 18 и до 60 лет. Срочную службу в армии украинской отменили. Но это своеобразная уловка. Сейчас идет принудительная мобилизация и те категории граждан, которые могли бы „откосить“ от мобилизации, пойдя служить в армию на срочную службу, не могут это сделать», — добавил он. Ранее первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что на Украине нарастает проблема уклонения от мобилизации. Связано это с отношением общества к службе в армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В армию ВСУ начнут призывать беременных. Для этого в новой форме украинских женщин разработали специальные эластичные ремни, рассказал в беседе с URA.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Сейчас очень быстро набирают обороты патриотические ролики, которые призывают украинских женщин идти служить. Недавно была представлена для них новая военная форма, которая уже поставлена на вещевое довольствие в армию. Что характерно — там сделали акцент на то, что пояс на брюках эластичный и предполагает, что будет удобен беременным. Здесь такие недвусмысленные намеки, что даже беременная женщина не будет иметь отсрочек от службы в армии. Уже даже форма предполагает, что беременные будут находиться в рядах вооруженных формирований Украины», — объяснил Андрей Марочко. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке подчеркнул, что украинские женщины уже входят в штурмовые отряды ВСУ. «Никаких поблажек для украинских женщин не делается. Спектр службы тех, кто уже находится в составе ВСУ, обширен. Он включает в себя даже те военно-учетные специальности, которые ранее для женщин были недоступны. Вплоть до того, что штурмующие отряды тоже уже включают в себя женщин», — отметил Марочко. По словам собеседника агентства, призывают в украинскую армию девушек с 18 летнего возраста. «Женщины все больше и больше входят в ряды вооруженных формирований Украины, как и по собственной воле, так и по уже действующему законодательству, которое предписывает вступать в ряды ВСУ с военно-учетными специальностями. Если мы говорим о возрасте, с которого могут начать служить в ВСУ, то это целиком и полностью попадает под то же законодательство, что и мужчины, то есть с 18 и до 60 лет. Срочную службу в армии украинской отменили. Но это своеобразная уловка. Сейчас идет принудительная мобилизация и те категории граждан, которые могли бы „откосить“ от мобилизации, пойдя служить в армию на срочную службу, не могут это сделать», — добавил он. Ранее первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что на Украине нарастает проблема уклонения от мобилизации. Связано это с отношением общества к службе в армии.