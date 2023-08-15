РИАН: танк ВС РФ выдержал прямое попадание гранатомета NLAW

15 августа 2023 в 05:51 Размер текста - 17 +

Танк выдержал прямое попадание гранатомета NLAW и продолжил вести бой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский танк выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW, продолжил удерживать занимаемую позицию и вести бой. Об этом заявил один из офицеров группировки войск «Юг» ВС РФ. «В ходе завязавшегося боя по нашему танку пришлось прямое попадание из гранатомета NLAW. Но экипаж сохранил боеспособность, продолжил маневрировать и вести прицельный огонь по противнику», — передает слова военнослужащего РИА Новости. После танк попал на минное заграждение Вооруженных сил Украины (ВСУ), но продолжил бой. По словам офицера группировки войск «Юг» ВС РФ, бойцы танка покинули машину лишь после того, как прикрываемая ими колонна полностью вышла из зоны огневого поражения противника. Ранее URA.RU подготовило подробный материал, где указано чем уникален танк Т-90М, который является основным боевым танком России. У бронемашины толстый слой динамической защиты и мощная 125-миллиметровая танковая пушка, которая обеспечивает применение новых боеприпасов с высокой эффективностью. Президент России Владимир Путин отмечал, что Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире.

Российский танк выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW, продолжил удерживать занимаемую позицию и вести бой. Об этом заявил один из офицеров группировки войск «Юг» ВС РФ. «В ходе завязавшегося боя по нашему танку пришлось прямое попадание из гранатомета NLAW. Но экипаж сохранил боеспособность, продолжил маневрировать и вести прицельный огонь по противнику», — передает слова военнослужащего РИА Новости. После танк попал на минное заграждение Вооруженных сил Украины (ВСУ), но продолжил бой. По словам офицера группировки войск «Юг» ВС РФ, бойцы танка покинули машину лишь после того, как прикрываемая ими колонна полностью вышла из зоны огневого поражения противника. Ранее URA.RU подготовило подробный материал, где указано чем уникален танк Т-90М, который является основным боевым танком России. У бронемашины толстый слой динамической защиты и мощная 125-миллиметровая танковая пушка, которая обеспечивает применение новых боеприпасов с высокой эффективностью. Президент России Владимир Путин отмечал, что Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире.