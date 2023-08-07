Чем уникальны танки Т-90М и БПЛА «Ланцет», производство которых вырастет в РФ

Российский танк Т-90 является основным боевым танком России

07 августа 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Т-90М может совершать обмен информацией с другими машинами в режиме реального времени Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У танков Т-90М «Прорыв» толстый слой динамической защиты. Об этом сообщил Ростех. URA.RU приводит актуальную информацию о технике, производство которой вырастет в России. Характеристика танка Т-90М «Прорыв» Т-90М «Прорыв» является основным боевым танком России. Президент России Владимир Путин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире. У танка Т-90М мощная 125-миллиметровая танковая пушка, которая обеспечивает применение новых боеприпасов с высокой эффективностью. Дальность стрельбы составляет три км. На танке установлен многоканальный прицел с тепловизионным, телевизионным, визирным и дальномерным каналами, а также каналом управления ракетой. Благодаря новым электронным устройствам использовать танк можно ночью. На месте командира есть восемь триплексов и система видеонаблюдения, которая обеспечивает полный обзор. У Т-90М толстый слой динамической защиты. Корма и башня защищены от ручных гранатометов. Комплекс активной защиты может самостоятельно выбросить аэрозольные гранаты, которые спрячут танк от систем наведения врага за облаком плотного дыма. У машины дизельный двигатель, мощность которого достигает 1130 л. с. Он экономичен и может обеспечить хороший запас хода. Максимальная скорость танка по шоссе может достичь 70 км/ч, по пересеченной местности — 50 км/ч. Запас хода по шоссе составляет 550 км. У танка есть камера заднего вида, кондиционер, кресла с регулировкой, броня с антискользящим покрытием. Эти новшества схожи с российским танком последнего поколения Т-14 «Армата». Т-90М может совершать обмен информацией с другими машинами в режиме реального времени. Характеристика беспилотника «Ланцет» Советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что беспилотник «Ланцет» является «неплохим оружием», передает «Газета.ру». Он заявил, что украинским бойцам нужна западная техника для борьбы с «Ланцетами». «Ланцет» построен по аэродинамической схеме двойного икс-образного оперения. Генеральный директор ZALA AERO Александр Захаров заявил, что из-за данной схемы уменьшен размер дрона. Масса дрона составляет 12 кг. В дрон входит электромотор, который обеспечивает незаметность дрона. На корпусе изображен зеленый лист. Беспилотник может пролететь десятки километров и произвести удар с высокой точностью. Выстрел можно наблюдать онлайн, так как у «Ланцета» есть телевизионный канал наведения. Дрон не теряет видеоконтакт с оператором до атаки с целью. В состав комплекса входит не только ударный элемент, но и модуль разведки, навигации и связи. Дрон может определять координаты по разным источникам и объектам. «Ланцету» не нужна спутниковая навигация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У танков Т-90М «Прорыв» толстый слой динамической защиты. Об этом сообщил Ростех. URA.RU приводит актуальную информацию о технике, производство которой вырастет в России. Т-90М «Прорыв» является основным боевым танком России. Президент России Владимир Путин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире. У танка Т-90М мощная 125-миллиметровая танковая пушка, которая обеспечивает применение новых боеприпасов с высокой эффективностью. Дальность стрельбы составляет три км. На танке установлен многоканальный прицел с тепловизионным, телевизионным, визирным и дальномерным каналами, а также каналом управления ракетой. Благодаря новым электронным устройствам использовать танк можно ночью. На месте командира есть восемь триплексов и система видеонаблюдения, которая обеспечивает полный обзор. У Т-90М толстый слой динамической защиты. Корма и башня защищены от ручных гранатометов. Комплекс активной защиты может самостоятельно выбросить аэрозольные гранаты, которые спрячут танк от систем наведения врага за облаком плотного дыма. У машины дизельный двигатель, мощность которого достигает 1130 л. с. Он экономичен и может обеспечить хороший запас хода. Максимальная скорость танка по шоссе может достичь 70 км/ч, по пересеченной местности — 50 км/ч. Запас хода по шоссе составляет 550 км. У танка есть камера заднего вида, кондиционер, кресла с регулировкой, броня с антискользящим покрытием. Эти новшества схожи с российским танком последнего поколения Т-14 «Армата». Т-90М может совершать обмен информацией с другими машинами в режиме реального времени. Советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что беспилотник «Ланцет» является «неплохим оружием», передает «Газета.ру». Он заявил, что украинским бойцам нужна западная техника для борьбы с «Ланцетами». «Ланцет» построен по аэродинамической схеме двойного икс-образного оперения. Генеральный директор ZALA AERO Александр Захаров заявил, что из-за данной схемы уменьшен размер дрона. Масса дрона составляет 12 кг. В дрон входит электромотор, который обеспечивает незаметность дрона. На корпусе изображен зеленый лист. Беспилотник может пролететь десятки километров и произвести удар с высокой точностью. Выстрел можно наблюдать онлайн, так как у «Ланцета» есть телевизионный канал наведения. Дрон не теряет видеоконтакт с оператором до атаки с целью. В состав комплекса входит не только ударный элемент, но и модуль разведки, навигации и связи. Дрон может определять координаты по разным источникам и объектам. «Ланцету» не нужна спутниковая навигация.