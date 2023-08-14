14 августа 2023

Тюменский губернатор Моор открыл форум «Диалог поколений»

© Служба новостей «URA.RU»
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Моор. Тюмень , моор александр
Моор выступил на форуме ветеранов УрФО Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл пленарное заседание межрегионального форума представителей советов ветеранов «Диалог поколений». Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По данным инфоцентра, на мероприятии запланировано подведение итогов социального проекта «Диалог поколений». «Кроме того на площадке форума опытом обменяются региональные отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», — добавили там.

Участие в мероприятии принимают около 200 человек из всех субъектов УФО. Также на фоурме присутствуют представители Омской области.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл пленарное заседание межрегионального форума представителей советов ветеранов «Диалог поколений». Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. По данным инфоцентра, на мероприятии запланировано подведение итогов социального проекта «Диалог поколений». «Кроме того на площадке форума опытом обменяются региональные отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», — добавили там. Участие в мероприятии принимают около 200 человек из всех субъектов УФО. Также на фоурме присутствуют представители Омской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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