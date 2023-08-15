Зеленский не может найти нового министра обороны Украины

Двое кандидатов отказались от должности министра обороны Украины. Это министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
«Камышин и Кубраков отказались от кресла Министра Обороны», — написал Гончаренко у себя в Telegram. По его информации, среди кандидатур остается глава управления украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов. Но он также «не горит желанием» стать министром обороны, сказал Гончаренко.
Депутат ожидает, что пост в оборонном ведомстве займет кто-то из команды главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Слухи об уходе министра обороны Алексея Резникова начались на фоне коррупционных скандалов.
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