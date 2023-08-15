Зеленский не может найти нового министра обороны Украины

Кандидаты на мост министра обороны Украины отказываются от должности

15 августа 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Министр обороны Алексей Резников стал фигурантом коррупционных скандалов Фото: Официальный сайт президента Украины Двое кандидатов отказались от должности министра обороны Украины. Это министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «Камышин и Кубраков отказались от кресла Министра Обороны», — написал Гончаренко у себя в Telegram. По его информации, среди кандидатур остается глава управления украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов. Но он также «не горит желанием» стать министром обороны, сказал Гончаренко. Депутат ожидает, что пост в оборонном ведомстве займет кто-то из команды главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Слухи об уходе министра обороны Алексея Резникова начались на фоне коррупционных скандалов.

Двое кандидатов отказались от должности министра обороны Украины. Это министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «Камышин и Кубраков отказались от кресла Министра Обороны», — написал Гончаренко у себя в Telegram. По его информации, среди кандидатур остается глава управления украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов. Но он также «не горит желанием» стать министром обороны, сказал Гончаренко. Депутат ожидает, что пост в оборонном ведомстве займет кто-то из команды главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Слухи об уходе министра обороны Алексея Резникова начались на фоне коррупционных скандалов.