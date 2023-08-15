Зеленский не может найти нового министра обороны Украины

Кандидаты на мост министра обороны Украины отказываются от должности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, резников алексей, stock
Министр обороны Алексей Резников стал фигурантом коррупционных скандалов Фото:

Двое кандидатов отказались от должности министра обороны Украины. Это министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Камышин и Кубраков отказались от кресла Министра Обороны», — написал Гончаренко у себя в Telegram. По его информации, среди кандидатур остается глава управления украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов. Но он также «не горит желанием» стать министром обороны, сказал Гончаренко.

Депутат ожидает, что пост в оборонном ведомстве займет кто-то из команды главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Слухи об уходе министра обороны Алексея Резникова начались на фоне коррупционных скандалов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двое кандидатов отказались от должности министра обороны Украины. Это министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «Камышин и Кубраков отказались от кресла Министра Обороны», — написал Гончаренко у себя в Telegram. По его информации, среди кандидатур остается глава управления украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов. Но он также «не горит желанием» стать министром обороны, сказал Гончаренко. Депутат ожидает, что пост в оборонном ведомстве займет кто-то из команды главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Слухи об уходе министра обороны Алексея Резникова начались на фоне коррупционных скандалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...