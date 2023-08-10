Зеленский ищет нового главу Минобороны Украины 10 августа 2023 в 22:57 Размер текста - 17 + Алексей Резников может стать послом Украины в Великобритании Фото: Официальный сайт президента Украины Действующий глава Минобороны Украины Алексей Резников может потерять должность. Это связано с тем, что президент Украины Владимир Зеленский ищет ему замену. «Уже прошли переговоры с потенциальными кандидатами — вице-премьером по восстановлению Украины, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным», — говорится в материале «Украинской правды» (УП). Переговоры связаны с тем, что Зеленский ищет замену Резникову на посту Минобороны Украины. Собеседники УП отмечают, что Резников может получить пост посла Украины в Великобритании. Однако реальность этой возможности пока сложно оценить. Ранее Зеленский уволил посла Вадима Пристайко, который занимался этими вопросами. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщал, что Резников может потерять свою должность. Причина слухов об увольнении — коррупционный скандал с ценами на яйца. Действующий глава Минобороны Украины Алексей Резников может потерять должность. Это связано с тем, что президент Украины Владимир Зеленский ищет ему замену. «Уже прошли переговоры с потенциальными кандидатами — вице-премьером по восстановлению Украины, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным», — говорится в материале «Украинской правды» (УП). Переговоры связаны с тем, что Зеленский ищет замену Резникову на посту Минобороны Украины. Собеседники УП отмечают, что Резников может получить пост посла Украины в Великобритании. Однако реальность этой возможности пока сложно оценить. Ранее Зеленский уволил посла Вадима Пристайко, который занимался этими вопросами. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщал, что Резников может потерять свою должность. Причина слухов об увольнении — коррупционный скандал с ценами на яйца. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям