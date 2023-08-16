16 августа 2023

Зрители начали раскупать билеты на концерт TODES в Ханты-Мансийске

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Генеральная репетиция балетов "Венгерские танцы" и "Sextus Propertius" в Оперном театре. Екатеринбург, балет
Билеты на спектакль «ИНЗЭНАЙТ» появились в продаже Фото:

Театр танца Аллы Духовой Todes выступит на сцене концертно-театрального центра «Югра Классик» в Ханты-Мансийске. Новый спектакль «ИНЗЭНАЙТ» покажут 30 октября. Об этом представители центра сообщили на своем сайте.

«На этот раз Алла Духова предложила зрителю окунуться в мир подлинных шедевров. Картины великих художников с помощью танца оживают прямо на глазах изумленной публики», — говорится в афише.

Стоимость билетов составляет от 1 500 до 3 500 рублей. Большой зал Центра рассчитан на 957 посадочных мест, на момент публикации новости приобретено уже 115 билетов.

Ранее URA.RU рассказывало, что ансамбль «Песняры» выступит на сцене сургутской филармонии. Концерт легендарного коллектива состоится 25 ноября.

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Театр танца Аллы Духовой Todes выступит на сцене концертно-театрального центра «Югра Классик» в Ханты-Мансийске. Новый спектакль «ИНЗЭНАЙТ» покажут 30 октября. Об этом представители центра сообщили на своем сайте. «На этот раз Алла Духова предложила зрителю окунуться в мир подлинных шедевров. Картины великих художников с помощью танца оживают прямо на глазах изумленной публики», — говорится в афише. Стоимость билетов составляет от 1 500 до 3 500 рублей. Большой зал Центра рассчитан на 957 посадочных мест, на момент публикации новости приобретено уже 115 билетов. Ранее URA.RU рассказывало, что ансамбль «Песняры» выступит на сцене сургутской филармонии. Концерт легендарного коллектива состоится 25 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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