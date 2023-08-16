Зрители начали раскупать билеты на концерт TODES в Ханты-Мансийске

17 августа 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Билеты на спектакль «ИНЗЭНАЙТ» появились в продаже Фото: Размик Закарян © URA.RU Театр танца Аллы Духовой Todes выступит на сцене концертно-театрального центра «Югра Классик» в Ханты-Мансийске. Новый спектакль «ИНЗЭНАЙТ» покажут 30 октября. Об этом представители центра сообщили на своем сайте. «На этот раз Алла Духова предложила зрителю окунуться в мир подлинных шедевров. Картины великих художников с помощью танца оживают прямо на глазах изумленной публики», — говорится в афише. Стоимость билетов составляет от 1 500 до 3 500 рублей. Большой зал Центра рассчитан на 957 посадочных мест, на момент публикации новости приобретено уже 115 билетов. Ранее URA.RU рассказывало, что ансамбль «Песняры» выступит на сцене сургутской филармонии. Концерт легендарного коллектива состоится 25 ноября.

Театр танца Аллы Духовой Todes выступит на сцене концертно-театрального центра «Югра Классик» в Ханты-Мансийске. Новый спектакль «ИНЗЭНАЙТ» покажут 30 октября. Об этом представители центра сообщили на своем сайте. «На этот раз Алла Духова предложила зрителю окунуться в мир подлинных шедевров. Картины великих художников с помощью танца оживают прямо на глазах изумленной публики», — говорится в афише. Стоимость билетов составляет от 1 500 до 3 500 рублей. Большой зал Центра рассчитан на 957 посадочных мест, на момент публикации новости приобретено уже 115 билетов. Ранее URA.RU рассказывало, что ансамбль «Песняры» выступит на сцене сургутской филармонии. Концерт легендарного коллектива состоится 25 ноября.