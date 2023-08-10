Легендарные «Песняры» выступят с концертом в Сургуте

11 августа 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

На концерт раскупили почти все билеты Фото: Илья Московец © URA.RU Белорусский государственный ансамбль «Песняры» выступит на сцене Сургутской филармонии (ХМАО). Концерт легендарного коллектива пройдет 25 ноября. Об этом представители филармонии сообщили на своем сайте. «Вы услышите песни «Вологда», «Молодость моя, Белоруссия», «Беловежская пуща», «За полчаса до весны», «Косил Ясь конюшину» и другие хиты. Все выступления коллектива проходят в формате «живой звук», — говорится в афише. Стоимость билетов составляет от 800 до 3 500 рублей. Большой зал филармонии рассчитан на 844 посадочных мест, на момент публикации новости больше половины из них уже заняты. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске выступил легендарный певец Игорь Саруханов. Культовый рокер сыграл свои хиты на главной городской площади, несмотря на холодную погоду и дождь. Агентство публиковало видео с его выступления.

Белорусский государственный ансамбль «Песняры» выступит на сцене Сургутской филармонии (ХМАО). Концерт легендарного коллектива пройдет 25 ноября. Об этом представители филармонии сообщили на своем сайте. «Вы услышите песни «Вологда», «Молодость моя, Белоруссия», «Беловежская пуща», «За полчаса до весны», «Косил Ясь конюшину» и другие хиты. Все выступления коллектива проходят в формате «живой звук», — говорится в афише. Стоимость билетов составляет от 800 до 3 500 рублей. Большой зал филармонии рассчитан на 844 посадочных мест, на момент публикации новости больше половины из них уже заняты. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске выступил легендарный певец Игорь Саруханов. Культовый рокер сыграл свои хиты на главной городской площади, несмотря на холодную погоду и дождь. Агентство публиковало видео с его выступления.