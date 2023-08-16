В Челябинске стали популярны квартиры меньшей площади

16 августа 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

В Челябинске лучше всего покупают квартиры площадью 53 квадратных метра Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Челябинске в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 средняя площадь квартир в новостройках сократилась на 7%, составив в среднем 53 квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В „Авито Недвижимости“ оценили, как за год изменилась средняя площадь квартир на первичном рынке в Челябинске. По сравнению с июлем 2022 года, на данный момент объекты в новостройках города стали в среднем меньше на 7%. Средний размер покупаемых на первичном рынке квартир составил 53 квадратных метра», — сообщили на сайте. Как отмечают аналитики «Авито Недвижимость», в столице Южного Урала уменьшение размера квартир в новостройках происходит вместе с повышением цены за квадратный метр. Стоимость квартир на первичном рынке Челябинска на данный момент составляет 85 тысяч рублей за квадратный метр. При этом горожан больше интересует количество комнат, а не площадь жилья.

В Челябинске в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 средняя площадь квартир в новостройках сократилась на 7%, составив в среднем 53 квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В „Авито Недвижимости“ оценили, как за год изменилась средняя площадь квартир на первичном рынке в Челябинске. По сравнению с июлем 2022 года, на данный момент объекты в новостройках города стали в среднем меньше на 7%. Средний размер покупаемых на первичном рынке квартир составил 53 квадратных метра», — сообщили на сайте. Как отмечают аналитики «Авито Недвижимость», в столице Южного Урала уменьшение размера квартир в новостройках происходит вместе с повышением цены за квадратный метр. Стоимость квартир на первичном рынке Челябинска на данный момент составляет 85 тысяч рублей за квадратный метр. При этом горожан больше интересует количество комнат, а не площадь жилья.