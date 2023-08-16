Самого критикуемого вице-мэра Екатеринбурга увековечили. Фото

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Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, бубнов алексей
Алексей Бубнов, говорят, хорошо знаком с художником Фото:

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, курирующий транспорт и благоустройство и чаще других замов попадающий под публичную критику, увековечен. Он — как уже две недели обсуждают городские чиновники, — вероятно, представлен в образе одного из отцов-основателей города Василия Татищева на огромной картине, которую повесили на входе в администрацию.

Картину «Екатеринбург. 1723 год» мэрии в начале августа подарил бывший свердловский вице-премьер, а ныне бизнесмен и галерист Олег Гусев. Автор работы, на которой изображены Татищев и другой госслужащий «петровской» эпохи Георг Вильгельм де Геннин, — известный местный художник Александр Ремезов.

Узнав в Татищеве Бубнова, чиновники, по данным URA.RU, тут же провели мини-расследование и выяснили, что Бубнов дружит с Ремезовым. Но точные обстоятельства написания картины по-прежнему неизвестны. Сам вице-мэр для комментариев недоступен. Опрошенные корреспондентом представители муниципальной власти предположили, что Орлов — большой поклонник Татищева — не в курсе ситуации.

Картина выглядит так. В красном, как говорят в мэрии, — де Геннин, в синем — Татищев
Картина выглядит так. В красном, как говорят в мэрии, — де Геннин, в синем — Татищев
Фото:
Предполагаемый Бубнов в образе Татищева
Предполагаемый Бубнов в образе Татищева
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«Настоящий» Василий Татищев
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Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, курирующий транспорт и благоустройство и чаще других замов попадающий под публичную критику, увековечен. Он — как уже две недели обсуждают городские чиновники, — вероятно, представлен в образе одного из отцов-основателей города Василия Татищева на огромной картине, которую повесили на входе в администрацию. Картину «Екатеринбург. 1723 год» мэрии в начале августа подарил бывший свердловский вице-премьер, а ныне бизнесмен и галерист Олег Гусев. Автор работы, на которой изображены Татищев и другой госслужащий «петровской» эпохи Георг Вильгельм де Геннин, — известный местный художник Александр Ремезов. Узнав в Татищеве Бубнова, чиновники, по данным URA.RU, тут же провели мини-расследование и выяснили, что Бубнов дружит с Ремезовым. Но точные обстоятельства написания картины по-прежнему неизвестны. Сам вице-мэр для комментариев недоступен. Опрошенные корреспондентом представители муниципальной власти предположили, что Орлов — большой поклонник Татищева — не в курсе ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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