Самого критикуемого вице-мэра Екатеринбурга увековечили. Фото

16 августа 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Алексей Бубнов, говорят, хорошо знаком с художником Фото: Московец Илья © URA.RU Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, курирующий транспорт и благоустройство и чаще других замов попадающий под публичную критику, увековечен. Он — как уже две недели обсуждают городские чиновники, — вероятно, представлен в образе одного из отцов-основателей города Василия Татищева на огромной картине, которую повесили на входе в администрацию. Картину «Екатеринбург. 1723 год» мэрии в начале августа подарил бывший свердловский вице-премьер, а ныне бизнесмен и галерист Олег Гусев. Автор работы, на которой изображены Татищев и другой госслужащий «петровской» эпохи Георг Вильгельм де Геннин, — известный местный художник Александр Ремезов. Узнав в Татищеве Бубнова, чиновники, по данным URA.RU, тут же провели мини-расследование и выяснили, что Бубнов дружит с Ремезовым. Но точные обстоятельства написания картины по-прежнему неизвестны. Сам вице-мэр для комментариев недоступен. Опрошенные корреспондентом представители муниципальной власти предположили, что Орлов — большой поклонник Татищева — не в курсе ситуации. Картина выглядит так. В красном, как говорят в мэрии, — де Геннин, в синем — Татищев Фото: читатель URA.RU Предполагаемый Бубнов в образе Татищева Фото: читатель URA.RU «Настоящий» Василий Татищев Фото: Public Domin

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, курирующий транспорт и благоустройство и чаще других замов попадающий под публичную критику, увековечен. Он — как уже две недели обсуждают городские чиновники, — вероятно, представлен в образе одного из отцов-основателей города Василия Татищева на огромной картине, которую повесили на входе в администрацию. Картину «Екатеринбург. 1723 год» мэрии в начале августа подарил бывший свердловский вице-премьер, а ныне бизнесмен и галерист Олег Гусев. Автор работы, на которой изображены Татищев и другой госслужащий «петровской» эпохи Георг Вильгельм де Геннин, — известный местный художник Александр Ремезов. Узнав в Татищеве Бубнова, чиновники, по данным URA.RU, тут же провели мини-расследование и выяснили, что Бубнов дружит с Ремезовым. Но точные обстоятельства написания картины по-прежнему неизвестны. Сам вице-мэр для комментариев недоступен. Опрошенные корреспондентом представители муниципальной власти предположили, что Орлов — большой поклонник Татищева — не в курсе ситуации.