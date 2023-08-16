Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, курирующий транспорт и благоустройство и чаще других замов попадающий под публичную критику, увековечен. Он — как уже две недели обсуждают городские чиновники, — вероятно, представлен в образе одного из отцов-основателей города Василия Татищева на огромной картине, которую повесили на входе в администрацию.
Картину «Екатеринбург. 1723 год» мэрии в начале августа подарил бывший свердловский вице-премьер, а ныне бизнесмен и галерист Олег Гусев. Автор работы, на которой изображены Татищев и другой госслужащий «петровской» эпохи Георг Вильгельм де Геннин, — известный местный художник Александр Ремезов.
Узнав в Татищеве Бубнова, чиновники, по данным URA.RU, тут же провели мини-расследование и выяснили, что Бубнов дружит с Ремезовым. Но точные обстоятельства написания картины по-прежнему неизвестны. Сам вице-мэр для комментариев недоступен. Опрошенные корреспондентом представители муниципальной власти предположили, что Орлов — большой поклонник Татищева — не в курсе ситуации.
Картина выглядит так. В красном, как говорят в мэрии, — де Геннин, в синем — Татищев
Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, курирующий транспорт и благоустройство и чаще других замов попадающий под публичную критику, увековечен. Он — как уже две недели обсуждают городские чиновники, — вероятно, представлен в образе одного из отцов-основателей города Василия Татищева на огромной картине, которую повесили на входе в администрацию. Картину «Екатеринбург. 1723 год» мэрии в начале августа подарил бывший свердловский вице-премьер, а ныне бизнесмен и галерист Олег Гусев. Автор работы, на которой изображены Татищев и другой госслужащий «петровской» эпохи Георг Вильгельм де Геннин, — известный местный художник Александр Ремезов. Узнав в Татищеве Бубнова, чиновники, по данным URA.RU, тут же провели мини-расследование и выяснили, что Бубнов дружит с Ремезовым. Но точные обстоятельства написания картины по-прежнему неизвестны. Сам вице-мэр для комментариев недоступен. Опрошенные корреспондентом представители муниципальной власти предположили, что Орлов — большой поклонник Татищева — не в курсе ситуации.