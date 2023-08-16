В МВД раскрыли подробности эвакуации станции метро в Екатеринбурге

В Екатеринбурге людей экстренно вывели из метро из-за брошенной сумки

17 августа 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

Из метро эвакуировали 26 человек, из них 20 пассажиров Фото: Александр Мамаев © URA.RU Людей со станции метро «Уралмаш» эвакуировали из-за сумочки, которую на лавочке оставила девушка. Прибывшие в метро силовики не нашли ничего опасного внутри сумки, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Одна из пассажирок, вероятно, в спешке оставила сумочку с паспортом, сережками, деньгами и другими женскими штучками на станции „Уралмаш“. Полицейские и специалисты по взрывным устройствам из предприятия „Урал-Вымпел“ ничего страшного внутри сумки не нашли», — сказал полковник Горелых. Из метро было эвакуировано 26 человек, из них 20 пассажиров и шесть работников станции. Процесс, запущенный силовиками при нахождении подозрительного предмета, обязателен в целях безопасности. «Хозяйка сумочки в полицию пока что не обратилась. Если это произойдет, с ней будет проведена профилактическая беседа», — добавил полковник. Саперы работали на станции полчаса, после этого метрополитен возобновил работу. Валерий Горелых призвал екатеринбуржцев быть внимательными и не забывать личные вещи в общественных местах, поскольку это причиняет неудобства тысячам людей. Об эвакуации на станции метро «Уралмаш» URA.RU сообщили читатели. По их словам, причиной стала подозрительная белая женская сумочка.

Людей со станции метро «Уралмаш» эвакуировали из-за сумочки, которую на лавочке оставила девушка. Прибывшие в метро силовики не нашли ничего опасного внутри сумки, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Одна из пассажирок, вероятно, в спешке оставила сумочку с паспортом, сережками, деньгами и другими женскими штучками на станции „Уралмаш“. Полицейские и специалисты по взрывным устройствам из предприятия „Урал-Вымпел“ ничего страшного внутри сумки не нашли», — сказал полковник Горелых. Из метро было эвакуировано 26 человек, из них 20 пассажиров и шесть работников станции. Процесс, запущенный силовиками при нахождении подозрительного предмета, обязателен в целях безопасности. «Хозяйка сумочки в полицию пока что не обратилась. Если это произойдет, с ней будет проведена профилактическая беседа», — добавил полковник. Саперы работали на станции полчаса, после этого метрополитен возобновил работу. Валерий Горелых призвал екатеринбуржцев быть внимательными и не забывать личные вещи в общественных местах, поскольку это причиняет неудобства тысячам людей. Об эвакуации на станции метро «Уралмаш» URA.RU сообщили читатели. По их словам, причиной стала подозрительная белая женская сумочка.