В МВД раскрыли подробности эвакуации станции метро в Екатеринбурге

Людей со станции метро «Уралмаш» эвакуировали из-за сумочки, которую на лавочке оставила девушка. Прибывшие в метро силовики не нашли ничего опасного внутри сумки, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.
«Одна из пассажирок, вероятно, в спешке оставила сумочку с паспортом, сережками, деньгами и другими женскими штучками на станции „Уралмаш“. Полицейские и специалисты по взрывным устройствам из предприятия „Урал-Вымпел“ ничего страшного внутри сумки не нашли», — сказал полковник Горелых.
Из метро было эвакуировано 26 человек, из них 20 пассажиров и шесть работников станции. Процесс, запущенный силовиками при нахождении подозрительного предмета, обязателен в целях безопасности.
«Хозяйка сумочки в полицию пока что не обратилась. Если это произойдет, с ней будет проведена профилактическая беседа», — добавил полковник. Саперы работали на станции полчаса, после этого метрополитен возобновил работу. Валерий Горелых призвал екатеринбуржцев быть внимательными и не забывать личные вещи в общественных местах, поскольку это причиняет неудобства тысячам людей.
Об эвакуации на станции метро «Уралмаш» URA.RU сообщили читатели. По их словам, причиной стала подозрительная белая женская сумочка.
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