16 августа 2023

В МВД раскрыли подробности эвакуации станции метро в Екатеринбурге

В Екатеринбурге людей экстренно вывели из метро из-за брошенной сумки
© Служба новостей «URA.RU»
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Метрополитен, уралмаш, метрополитен, метро
Из метро эвакуировали 26 человек, из них 20 пассажиров Фото:

Людей со станции метро «Уралмаш» эвакуировали из-за сумочки, которую на лавочке оставила девушка. Прибывшие в метро силовики не нашли ничего опасного внутри сумки, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«Одна из пассажирок, вероятно, в спешке оставила сумочку с паспортом, сережками, деньгами и другими женскими штучками на станции „Уралмаш“. Полицейские и специалисты по взрывным устройствам из предприятия „Урал-Вымпел“ ничего страшного внутри сумки не нашли», — сказал полковник Горелых.

Из метро было эвакуировано 26 человек, из них 20 пассажиров и шесть работников станции. Процесс, запущенный силовиками при нахождении подозрительного предмета, обязателен в целях безопасности.

«Хозяйка сумочки в полицию пока что не обратилась. Если это произойдет, с ней будет проведена профилактическая беседа», — добавил полковник. Саперы работали на станции полчаса, после этого метрополитен возобновил работу. Валерий Горелых призвал екатеринбуржцев быть внимательными и не забывать личные вещи в общественных местах, поскольку это причиняет неудобства тысячам людей.

Об эвакуации на станции метро «Уралмаш» URA.RU сообщили читатели. По их словам, причиной стала подозрительная белая женская сумочка.

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Людей со станции метро «Уралмаш» эвакуировали из-за сумочки, которую на лавочке оставила девушка. Прибывшие в метро силовики не нашли ничего опасного внутри сумки, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Одна из пассажирок, вероятно, в спешке оставила сумочку с паспортом, сережками, деньгами и другими женскими штучками на станции „Уралмаш“. Полицейские и специалисты по взрывным устройствам из предприятия „Урал-Вымпел“ ничего страшного внутри сумки не нашли», — сказал полковник Горелых. Из метро было эвакуировано 26 человек, из них 20 пассажиров и шесть работников станции. Процесс, запущенный силовиками при нахождении подозрительного предмета, обязателен в целях безопасности. «Хозяйка сумочки в полицию пока что не обратилась. Если это произойдет, с ней будет проведена профилактическая беседа», — добавил полковник. Саперы работали на станции полчаса, после этого метрополитен возобновил работу. Валерий Горелых призвал екатеринбуржцев быть внимательными и не забывать личные вещи в общественных местах, поскольку это причиняет неудобства тысячам людей. Об эвакуации на станции метро «Уралмаш» URA.RU сообщили читатели. По их словам, причиной стала подозрительная белая женская сумочка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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