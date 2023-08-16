В Екатеринбурге эвакуировали станцию метро «Уралмаш». Фото

16 августа 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

Людей экстренно вывели на улицу из метро Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге эвакуировали станцию метро «Уралмаш». По словам читателя URA.RU, там нашли подозрительную женскую сумочку. «Людей экстренно вывели на улицу со станции метро „Уралмаш“. Там на лавочке нашли подозрительную женскую белую сумочку», — поделился собеседник агентства. По его словам, на место происшествия приехали силовики. Они обтянули скамейку с сумочкой сигнальной лентой. «Еще там поставили чемоданчик с антеннами, я так понял, что это прибор, измеряющий радиосигналы», — добавил собеседник. Он отметил, что к станции вызвали кинологов. Журналист URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается. Фото: telegram-канал «Бандитский центр» [t.me/center_ekb] Место, где нашли подозрительную сумочку в метро Фото: telegram-канал «Короче,Екатеринбург» [https://t.me/ekbkoroche]

В Екатеринбурге эвакуировали станцию метро «Уралмаш». По словам читателя URA.RU, там нашли подозрительную женскую сумочку. «Людей экстренно вывели на улицу со станции метро „Уралмаш“. Там на лавочке нашли подозрительную женскую белую сумочку», — поделился собеседник агентства. По его словам, на место происшествия приехали силовики. Они обтянули скамейку с сумочкой сигнальной лентой. «Еще там поставили чемоданчик с антеннами, я так понял, что это прибор, измеряющий радиосигналы», — добавил собеседник. Он отметил, что к станции вызвали кинологов. Журналист URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.