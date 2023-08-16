В Екатеринбурге эвакуировали станцию метро «Уралмаш». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро «Машиностроителей» и «Уралмаш». Екатеринбург
Людей экстренно вывели на улицу из метро Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали станцию метро «Уралмаш». По словам читателя URA.RU, там нашли подозрительную женскую сумочку.

«Людей экстренно вывели на улицу со станции метро „Уралмаш“. Там на лавочке нашли подозрительную женскую белую сумочку», — поделился собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия приехали силовики. Они обтянули скамейку с сумочкой сигнальной лентой. «Еще там поставили чемоданчик с антеннами, я так понял, что это прибор, измеряющий радиосигналы», — добавил собеседник. Он отметил, что к станции вызвали кинологов.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

Фото:
Место, где нашли подозрительную сумочку в метро
Место, где нашли подозрительную сумочку в метро
Фото:

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В Екатеринбурге эвакуировали станцию метро «Уралмаш». По словам читателя URA.RU, там нашли подозрительную женскую сумочку. «Людей экстренно вывели на улицу со станции метро „Уралмаш“. Там на лавочке нашли подозрительную женскую белую сумочку», — поделился собеседник агентства. По его словам, на место происшествия приехали силовики. Они обтянули скамейку с сумочкой сигнальной лентой. «Еще там поставили чемоданчик с антеннами, я так понял, что это прибор, измеряющий радиосигналы», — добавил собеседник. Он отметил, что к станции вызвали кинологов. Журналист URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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