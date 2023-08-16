В Екатеринбурге эвакуировали станцию метро «Уралмаш». По словам читателя URA.RU, там нашли подозрительную женскую сумочку.
«Людей экстренно вывели на улицу со станции метро „Уралмаш“. Там на лавочке нашли подозрительную женскую белую сумочку», — поделился собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия приехали силовики. Они обтянули скамейку с сумочкой сигнальной лентой. «Еще там поставили чемоданчик с антеннами, я так понял, что это прибор, измеряющий радиосигналы», — добавил собеседник. Он отметил, что к станции вызвали кинологов.
Журналист URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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