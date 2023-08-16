Пермский кардиодиспансер подвергся проверке из Москвы

Работу Пермского кардиодиспансера проинспектировали сотрудники Национального центра имени Бакулева

Московские специалисты заглянули во все уголки жизни диспансера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работу Пермского кардиодиспансера проинспектировали сотрудники Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева. Проверке подверглась система выдачи бесплатных лекарств, внедрение новых подходов лечению и другие аспекты, рассказали главный врач кардиодиспансера Кирилл Прохоров.

«Обсудили со столичными коллегами вопросы внутреннего контроля качества, системы выдачи бесплатных препаратов для пациентов с сердечно-сосудистой патологией, диспансерного наблюдения, применения фармакоинвазивного подхода, внедрения приказов об оказании спецпомощи пациентам с острым коронарным синдромом, их маршрутизацию и многое другое», — пишет сайт правительства и губернатора Пермского края со ссылкой на Прохорова. Главврач отмечает, что специалисты из Москвы для пермяков «не инспекторы, а коллеги, с которыми можно обсудить много профессиональных тем».

Кроме проверки, столичные медики помогли провести в Перми сложную операцию. Как рассказали в клинике, мужчина 58 лет около года страдал от отдышки при физической нагрузке. При диагностике у него выявили изменения на митральном клапане. Пермские и московские врачи заменили его на искусственный аналог. Пациент чувствует себя хорошо и в ближайшие дни будет выписан, говорят в кардиодиспансере.

Свои оценки работе пермских медиков специалисты НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева дадут позже. Они подготовят специальный акт, в котором дадут рекомендации по совершенствованию оказания кардиохирургической помощи. В пресс-службе губернатора отмечают, что Дмитрий Махонин неоднократно заявлял, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одна из основных задач для региональной системы здравоохранения. Профессионализм медиков здесь является важнейшим условием.