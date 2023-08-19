В Надыме ищут барабанщиц для празднования Дня города

Власти Надыма (ЯНАО) набирают девочек в возрасте от 13 лет в группу барабанщиц. В соцсети городская мэрия сообщает, что юные артисты примут участие в праздновании Дня города.
«Объявлен набор девочек от 13 лет в группу барабанщиц. Юные таланты смогут стать участниками торжественного парада-шествия — одного из самых ярких событий празднования Дня города», — сообщается в telegram-канале администрации Надыма.
Городской праздник будет проходить 2 сентября. Перед жителями выступит группа «Братья Грим» и исполнители Black Star. Будет работать арт-зона «Надымский Арбат» с различными тематическими площадками, для меломанов пройдут фестиваль современной музыки «Черная коробка» и праздник бардовской песни «Зеленая сцена».
Ранее сообщалось, что празднование 79-летия образования Тюменской области будет продолжаться неделю. Мероприятия начались в столице региона 12 августа. Одним из самых масштабных событий станет концерт «Иванушки International».
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