Полиция поймала подростков, убивших пермяка из-за сигареты

В Перми полиция поймала подростков, которые 19 августа забили насмерть мужчину, отказавшего им в требовании дать закурить. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю.
«Двое несовершеннолетних подозреваемых 2006 года рождения, находясь на остановке в Орджоникидзевском районе Перми, в ходе ссоры нанесли удары руками и ногами по голове и телу 37-летнему горожанину. Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи», — указано в посте ведомства в Telegram.
Полиция задержала подозреваемых. Следователи продолжают сбор доказательств, проводятся экспертизы по открытому уголовному делу.
Ранее житель Перми сообщил, что на Гайве в районе рынка до смерти избили его одноклассника Евгения. Подростки дерзко попросили сигарету, на что получили отказ. После этого началось избиение.
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