19 августа 2023
18 августа 2023

Полиция поймала подростков, убивших пермяка из-за сигареты

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, патруль полиции, план перехват
В Перми полиция задержала подростков, убивших горожанина после ссоры на остановке Фото:

В Перми полиция поймала подростков, которые 19 августа забили насмерть мужчину, отказавшего им в требовании дать закурить. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю.

«Двое несовершеннолетних подозреваемых 2006 года рождения, находясь на остановке в Орджоникидзевском районе Перми, в ходе ссоры нанесли удары руками и ногами по голове и телу 37-летнему горожанину. Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи», — указано в посте ведомства в Telegram.

Полиция задержала подозреваемых. Следователи продолжают сбор доказательств, проводятся экспертизы по открытому уголовному делу.

Ранее житель Перми сообщил, что на Гайве в районе рынка до смерти избили его одноклассника Евгения. Подростки дерзко попросили сигарету, на что получили отказ. После этого началось избиение.

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В Перми полиция поймала подростков, которые 19 августа забили насмерть мужчину, отказавшего им в требовании дать закурить. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю. «Двое несовершеннолетних подозреваемых 2006 года рождения, находясь на остановке в Орджоникидзевском районе Перми, в ходе ссоры нанесли удары руками и ногами по голове и телу 37-летнему горожанину. Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи», — указано в посте ведомства в Telegram. Полиция задержала подозреваемых. Следователи продолжают сбор доказательств, проводятся экспертизы по открытому уголовному делу. Ранее житель Перми сообщил, что на Гайве в районе рынка до смерти избили его одноклассника Евгения. Подростки дерзко попросили сигарету, на что получили отказ. После этого началось избиение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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