Полиция поймала подростков, убивших пермяка из-за сигареты

20 августа 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

В Перми полиция задержала подростков, убивших горожанина после ссоры на остановке Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми полиция поймала подростков, которые 19 августа забили насмерть мужчину, отказавшего им в требовании дать закурить. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю. «Двое несовершеннолетних подозреваемых 2006 года рождения, находясь на остановке в Орджоникидзевском районе Перми, в ходе ссоры нанесли удары руками и ногами по голове и телу 37-летнему горожанину. Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи», — указано в посте ведомства в Telegram. Полиция задержала подозреваемых. Следователи продолжают сбор доказательств, проводятся экспертизы по открытому уголовному делу. Ранее житель Перми сообщил, что на Гайве в районе рынка до смерти избили его одноклассника Евгения. Подростки дерзко попросили сигарету, на что получили отказ. После этого началось избиение.

В Перми полиция поймала подростков, которые 19 августа забили насмерть мужчину, отказавшего им в требовании дать закурить. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю. «Двое несовершеннолетних подозреваемых 2006 года рождения, находясь на остановке в Орджоникидзевском районе Перми, в ходе ссоры нанесли удары руками и ногами по голове и телу 37-летнему горожанину. Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи», — указано в посте ведомства в Telegram. Полиция задержала подозреваемых. Следователи продолжают сбор доказательств, проводятся экспертизы по открытому уголовному делу. Ранее житель Перми сообщил, что на Гайве в районе рынка до смерти избили его одноклассника Евгения. Подростки дерзко попросили сигарету, на что получили отказ. После этого началось избиение.