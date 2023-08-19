19 августа 2023
18 августа 2023

Подростки до смерти забили пермяка за отказ дать сигарету

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, курение убивает, бросил курить, сигареты
В Перми подростки забили насмерть горожанина из-за сигареты Фото:

В Перми ночью 19 августа подростки насмерть забили горожанина за то, что он отказался дать им сигарету. Об этом сообщил одноклассник погибшего в социальных сетях.

«На Гайве в районе рынка до смерти избили моего одноклассника Евгения. Подростки дерзко попросили сигарету, получили отказ. После этого началось избиение», — сообщил одноклассник погибшего, ссылаясь на слова очевидцев происшествия. Пост об этом опубликован в группе «ЧП и ДТП/ Чрезвычайное происшествие/ Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

По словам одноклассника погибшего, подростки избили Евгения и его брата Славу, которому удалось выжить. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства трагедии. Ответ ожидается.

Ранее в Добрянке Пермского края подросток ударил ножом в грудь 19-летнего официанта. Мужчина скончался на месте.

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В Перми ночью 19 августа подростки насмерть забили горожанина за то, что он отказался дать им сигарету. Об этом сообщил одноклассник погибшего в социальных сетях. «На Гайве в районе рынка до смерти избили моего одноклассника Евгения. Подростки дерзко попросили сигарету, получили отказ. После этого началось избиение», — сообщил одноклассник погибшего, ссылаясь на слова очевидцев происшествия. Пост об этом опубликован в группе «ЧП и ДТП/ Чрезвычайное происшествие/ Пермь» в соцсети «ВКонтакте». По словам одноклассника погибшего, подростки избили Евгения и его брата Славу, которому удалось выжить. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства трагедии. Ответ ожидается. Ранее в Добрянке Пермского края подросток ударил ножом в грудь 19-летнего официанта. Мужчина скончался на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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