Подростки до смерти забили пермяка за отказ дать сигарету

20 августа 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

В Перми подростки забили насмерть горожанина из-за сигареты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми ночью 19 августа подростки насмерть забили горожанина за то, что он отказался дать им сигарету. Об этом сообщил одноклассник погибшего в социальных сетях. «На Гайве в районе рынка до смерти избили моего одноклассника Евгения. Подростки дерзко попросили сигарету, получили отказ. После этого началось избиение», — сообщил одноклассник погибшего, ссылаясь на слова очевидцев происшествия. Пост об этом опубликован в группе «ЧП и ДТП/ Чрезвычайное происшествие/ Пермь» в соцсети «ВКонтакте». По словам одноклассника погибшего, подростки избили Евгения и его брата Славу, которому удалось выжить. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства трагедии. Ответ ожидается. Ранее в Добрянке Пермского края подросток ударил ножом в грудь 19-летнего официанта. Мужчина скончался на месте.

В Перми ночью 19 августа подростки насмерть забили горожанина за то, что он отказался дать им сигарету. Об этом сообщил одноклассник погибшего в социальных сетях. «На Гайве в районе рынка до смерти избили моего одноклассника Евгения. Подростки дерзко попросили сигарету, получили отказ. После этого началось избиение», — сообщил одноклассник погибшего, ссылаясь на слова очевидцев происшествия. Пост об этом опубликован в группе «ЧП и ДТП/ Чрезвычайное происшествие/ Пермь» в соцсети «ВКонтакте». По словам одноклассника погибшего, подростки избили Евгения и его брата Славу, которому удалось выжить. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства трагедии. Ответ ожидается. Ранее в Добрянке Пермского края подросток ударил ножом в грудь 19-летнего официанта. Мужчина скончался на месте.