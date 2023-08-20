Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства пермяка подростками

Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования убийства жителя Перми подростками. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
«Председателю СК будет доложено о расследовании обстоятельств убийства мужчины в Перми. Доклад предоставит руководитель СУ СК России по Пермскому краю Д. В. Головкин», — написано в telegram-канале ведомства.
Двое несовершеннолетних избили 37-летнего мужчину на автобусной остановке в Орджоникидзевском районе Перми за отказ дать подросткам закурить. От полученных травм потерпевший скончался в автомобиле скорой помощи.
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