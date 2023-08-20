20 августа 2023
19 августа 2023
18 августа 2023

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства пермяка подростками

© Служба новостей «URA.RU»
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Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования убийства жителя Перми подростками. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

«Председателю СК будет доложено о расследовании обстоятельств убийства мужчины в Перми. Доклад предоставит руководитель СУ СК России по Пермскому краю Д. В. Головкин», — написано в telegram-канале ведомства.

Двое несовершеннолетних избили 37-летнего мужчину на автобусной остановке в Орджоникидзевском районе Перми за отказ дать подросткам закурить. От полученных травм потерпевший скончался в автомобиле скорой помощи.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования убийства жителя Перми подростками. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. «Председателю СК будет доложено о расследовании обстоятельств убийства мужчины в Перми. Доклад предоставит руководитель СУ СК России по Пермскому краю Д. В. Головкин», — написано в telegram-канале ведомства. Двое несовершеннолетних избили 37-летнего мужчину на автобусной остановке в Орджоникидзевском районе Перми за отказ дать подросткам закурить. От полученных травм потерпевший скончался в автомобиле скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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