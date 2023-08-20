Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства пермяка подростками

21 августа 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела Фото: Официальный сайт Совета Федерации Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования убийства жителя Перми подростками. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. «Председателю СК будет доложено о расследовании обстоятельств убийства мужчины в Перми. Доклад предоставит руководитель СУ СК России по Пермскому краю Д. В. Головкин», — написано в telegram-канале ведомства. Двое несовершеннолетних избили 37-летнего мужчину на автобусной остановке в Орджоникидзевском районе Перми за отказ дать подросткам закурить. От полученных травм потерпевший скончался в автомобиле скорой помощи.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования убийства жителя Перми подростками. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. «Председателю СК будет доложено о расследовании обстоятельств убийства мужчины в Перми. Доклад предоставит руководитель СУ СК России по Пермскому краю Д. В. Головкин», — написано в telegram-канале ведомства. Двое несовершеннолетних избили 37-летнего мужчину на автобусной остановке в Орджоникидзевском районе Перми за отказ дать подросткам закурить. От полученных травм потерпевший скончался в автомобиле скорой помощи.