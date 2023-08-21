В НАТО выдвинули Украине ультиматум по использованию истребителей F-16

В НАТО потребовали от Киева не использовать истребители на территории РФФото: Министерство обороны Великобритании
ВСУ смогут использовать F-16 только на своей территории. Такие требования выдвинули страны, согласившиеся поставить Киеву истребители. Об этом заявил глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.
«Мы жертвуем оружие только при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины», — сообщил он, передает Reuters. Эллеманн-Йенсен добавил, что такое требование распространяется на все виды вооружения, которое поставляет Украине НАТО.
Ранее Вашингтон одобрил передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 ВСУ. Главное условие поставок — украинские военные должны научиться управлять самолетами. Официальный представитель военно-воздушных сил Украины (ВВС) Юрий Игнат заявлял, что они будут применяться для прикрытия солдат ВСУ, которые пытаются продвинуться вперед в контрнаступлении, а также для отражения атак российских самолетов.
ВСУ смогут использовать F-16 только на своей территории. Такие требования выдвинули страны, согласившиеся поставить Киеву истребители. Об этом заявил глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен. «Мы жертвуем оружие только при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины», — сообщил он, передает Reuters. Эллеманн-Йенсен добавил, что такое требование распространяется на все виды вооружения, которое поставляет Украине НАТО. Ранее Вашингтон одобрил передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 ВСУ. Главное условие поставок — украинские военные должны научиться управлять самолетами. Официальный представитель военно-воздушных сил Украины (ВВС) Юрий Игнат заявлял, что они будут применяться для прикрытия солдат ВСУ, которые пытаются продвинуться вперед в контрнаступлении, а также для отражения атак российских самолетов.