В НАТО выдвинули Украине ультиматум по использованию истребителей F-16

Глава Минобороны Дании: Украина сможет использовать F-16 только на своей территории
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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
В НАТО потребовали от Киева не использовать истребители на территории РФ Фото:

ВСУ смогут использовать F-16 только на своей территории. Такие требования выдвинули страны, согласившиеся поставить Киеву истребители. Об этом заявил глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

«Мы жертвуем оружие только при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины», — сообщил он, передает Reuters. Эллеманн-Йенсен добавил, что такое требование распространяется на все виды вооружения, которое поставляет Украине НАТО.

Ранее Вашингтон одобрил передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 ВСУ. Главное условие поставок — украинские военные должны научиться управлять самолетами. Официальный представитель военно-воздушных сил Украины (ВВС) Юрий Игнат заявлял, что они будут применяться для прикрытия солдат ВСУ, которые пытаются продвинуться вперед в контрнаступлении, а также для отражения атак российских самолетов.

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ВСУ смогут использовать F-16 только на своей территории. Такие требования выдвинули страны, согласившиеся поставить Киеву истребители. Об этом заявил глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен. «Мы жертвуем оружие только при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины», — сообщил он, передает Reuters. Эллеманн-Йенсен добавил, что такое требование распространяется на все виды вооружения, которое поставляет Украине НАТО. Ранее Вашингтон одобрил передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 ВСУ. Главное условие поставок — украинские военные должны научиться управлять самолетами. Официальный представитель военно-воздушных сил Украины (ВВС) Юрий Игнат заявлял, что они будут применяться для прикрытия солдат ВСУ, которые пытаются продвинуться вперед в контрнаступлении, а также для отражения атак российских самолетов.
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