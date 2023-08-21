Из Челябинска начнут отправлять поваров на СВО

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Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, чай, полевая кухня, армия, военные, призыв, компот, снабжение, приготовление пищи, еда, повар, мобилизованные, материально-техническое обеспечение
Повара будут отправляться в зону боевых действий на три месяца Фото:
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В Челябинске набирают желающих в подразделение спецназначения на должность повара с последующей отправкой на СВО. Согласно объявлению, опубликованному в официальной группе набора на службу по контракту в Уральском округе, на должность принимают исключительно мужчин.

«В Челябинске для работы в зоне боевых действий объявляется набор в подразделение специального назначения на должность повара. Срок командировок три через три: три месяца в пункте временной дислокации, три месяца- в пункте постоянной дислокации в Челябинске», — говорится в объявлении, опубликованном в группе «Служба по контракту Уральский округ» в «ВКонтакте».

При поступлении на службу и подписании контракта повара получат единовременную выплату размером 195 тысяч рублей. В периоды командировок их зарплата будет превышать 200 тысяч рублей в месяц.

Стать поваром смогут кандидаты до 45 лет. В рамках набора рассматривают тех, кто когда-то был уволен со службы из-за несоблюдения условий контракта. А при наличии на руках заключения военно-врачебной комиссии, справки об отсутствии судимости и успешном прохождении собеседования кандидата зачисляют на службу в день обращения.

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В Челябинске набирают желающих в подразделение спецназначения на должность повара с последующей отправкой на СВО. Согласно объявлению, опубликованному в официальной группе набора на службу по контракту в Уральском округе, на должность принимают исключительно мужчин. «В Челябинске для работы в зоне боевых действий объявляется набор в подразделение специального назначения на должность повара. Срок командировок три через три: три месяца в пункте временной дислокации, три месяца- в пункте постоянной дислокации в Челябинске», — говорится в объявлении, опубликованном в группе «Служба по контракту Уральский округ» в «ВКонтакте». При поступлении на службу и подписании контракта повара получат единовременную выплату размером 195 тысяч рублей. В периоды командировок их зарплата будет превышать 200 тысяч рублей в месяц. Стать поваром смогут кандидаты до 45 лет. В рамках набора рассматривают тех, кто когда-то был уволен со службы из-за несоблюдения условий контракта. А при наличии на руках заключения военно-врачебной комиссии, справки об отсутствии судимости и успешном прохождении собеседования кандидата зачисляют на службу в день обращения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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