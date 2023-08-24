В Екатеринбурге накрыли цех с протухшими курицами, которые шли на шаурму

В Кировском районе Екатеринбурга общественники и полицейские нашли подпольный цех, в котором из протухших тушек бройлеров делали заготовки для шаурмы и продавали в различные точки. Об этом сообщил общественник Дмитрий Чукреев.
«Предприниматели занимались переклейкой этикеток, а также готовили большие бобины с мясом для шаурмы. Кормили горожан и жителей других городов просроченной курицей», — цитирует Чукреева портал Е1.
Цех располагался по адресу Новосвердловская ТЭЦ, 8б. Поставщиком тухлого мяса выступал индивидуальный предпринимательТерчиев Гейбулах Шабан Оглы. Теперь ему предстоит дать объяснение в полиции.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция и общественники задержали в Екатеринбурге бизнесмена Мирахмеда В., который торговал паленым алкоголем, спиртом на Кировском оптовом рынке. Ранее мужчина уже попадался на продаже суррогата.
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