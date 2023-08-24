В Екатеринбурге накрыли цех с протухшими курицами, которые шли на шаурму

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Птицефабрика "Рефтинская". Свердловская область, Рефтинский, птицефабрика, мясо птицы, мясо курицы, пищевая промышленность, курица, куриная тушка
В одном из помещений в Кировском районе из протухшей курицы делали заготовки для шаурмы Фото:

В Кировском районе Екатеринбурга общественники и полицейские нашли подпольный цех, в котором из протухших тушек бройлеров делали заготовки для шаурмы и продавали в различные точки. Об этом сообщил общественник Дмитрий Чукреев.

«Предприниматели занимались переклейкой этикеток, а также готовили большие бобины с мясом для шаурмы. Кормили горожан и жителей других городов просроченной курицей», — цитирует Чукреева портал Е1.

Цех располагался по адресу Новосвердловская ТЭЦ, 8б. Поставщиком тухлого мяса выступал индивидуальный предпринимательТерчиев Гейбулах Шабан Оглы. Теперь ему предстоит дать объяснение в полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция и общественники задержали в Екатеринбурге бизнесмена Мирахмеда В., который торговал паленым алкоголем, спиртом на Кировском оптовом рынке. Ранее мужчина уже попадался на продаже суррогата.

Куриные тушки были просрочены
Куриные тушки были просрочены
Фото:

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В Кировском районе Екатеринбурга общественники и полицейские нашли подпольный цех, в котором из протухших тушек бройлеров делали заготовки для шаурмы и продавали в различные точки. Об этом сообщил общественник Дмитрий Чукреев. «Предприниматели занимались переклейкой этикеток, а также готовили большие бобины с мясом для шаурмы. Кормили горожан и жителей других городов просроченной курицей», — цитирует Чукреева портал Е1. Цех располагался по адресу Новосвердловская ТЭЦ, 8б. Поставщиком тухлого мяса выступал индивидуальный предпринимательТерчиев Гейбулах Шабан Оглы. Теперь ему предстоит дать объяснение в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что полиция и общественники задержали в Екатеринбурге бизнесмена Мирахмеда В., который торговал паленым алкоголем, спиртом на Кировском оптовом рынке. Ранее мужчина уже попадался на продаже суррогата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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