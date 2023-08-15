На крупнейшем оптовом рынке Екатеринбурга задержали бутлегера-рецидивиста

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Цены на пиво и колбасы. Курган, пиво, бутылки, алкоголь
Один из бизесменов продавал на КОРе паленый алкоголь Фото:

Полиция и общественники задержали в Екатеринбурге бизнесмена Мирахмеда В., который торговал паленым алкоголем, спиртом на Кировском оптовом рынке. Ранее мужчина уже попадался на продаже суррогата, рассказал URA.RU общественник из «Народного контроля» Дмитрий Чукреев.

«Оперативники ОЭБ и ПК УМВД России и общественники в очередной раз „хлопнули“ торговца паленым алкоголем. Мирахмед В. уже попадался на продаже и хранении [паленого] алкоголя, это его постоянная работа. Торгует он в павильоне на рыночном комплексе КОР уже давно», — рассказал Чукреев.

Бутлегер хранил опасный алкоголь и сигареты сомнительного происхождения в гараже, который снял через дорогу от рынка. Там обнаружили водку, коньяк, виски, вино, спирт общей массой 500 литров. Продукцию изъяли и отправили на экспертизу. Предпринимателю грозит ответственность по ч. 5 ст. 171.1 «Производство или продажа немаркированной алкогольной продукции…».

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге суд вынес приговоры бутлегерам, чей суррогатный алкоголь убил 44 человека. Максимальное наказание — 6,5 лет колонии.

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Полиция и общественники задержали в Екатеринбурге бизнесмена Мирахмеда В., который торговал паленым алкоголем, спиртом на Кировском оптовом рынке. Ранее мужчина уже попадался на продаже суррогата, рассказал URA.RU общественник из «Народного контроля» Дмитрий Чукреев. «Оперативники ОЭБ и ПК УМВД России и общественники в очередной раз „хлопнули“ торговца паленым алкоголем. Мирахмед В. уже попадался на продаже и хранении [паленого] алкоголя, это его постоянная работа. Торгует он в павильоне на рыночном комплексе КОР уже давно», — рассказал Чукреев. Бутлегер хранил опасный алкоголь и сигареты сомнительного происхождения в гараже, который снял через дорогу от рынка. Там обнаружили водку, коньяк, виски, вино, спирт общей массой 500 литров. Продукцию изъяли и отправили на экспертизу. Предпринимателю грозит ответственность по ч. 5 ст. 171.1 «Производство или продажа немаркированной алкогольной продукции…». Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге суд вынес приговоры бутлегерам, чей суррогатный алкоголь убил 44 человека. Максимальное наказание — 6,5 лет колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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