На крупнейшем оптовом рынке Екатеринбурга задержали бутлегера-рецидивиста

15 августа 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Один из бизесменов продавал на КОРе паленый алкоголь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция и общественники задержали в Екатеринбурге бизнесмена Мирахмеда В., который торговал паленым алкоголем, спиртом на Кировском оптовом рынке. Ранее мужчина уже попадался на продаже суррогата, рассказал URA.RU общественник из «Народного контроля» Дмитрий Чукреев. «Оперативники ОЭБ и ПК УМВД России и общественники в очередной раз „хлопнули“ торговца паленым алкоголем. Мирахмед В. уже попадался на продаже и хранении [паленого] алкоголя, это его постоянная работа. Торгует он в павильоне на рыночном комплексе КОР уже давно», — рассказал Чукреев. Бутлегер хранил опасный алкоголь и сигареты сомнительного происхождения в гараже, который снял через дорогу от рынка. Там обнаружили водку, коньяк, виски, вино, спирт общей массой 500 литров. Продукцию изъяли и отправили на экспертизу. Предпринимателю грозит ответственность по ч. 5 ст. 171.1 «Производство или продажа немаркированной алкогольной продукции…». Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге суд вынес приговоры бутлегерам, чей суррогатный алкоголь убил 44 человека. Максимальное наказание — 6,5 лет колонии.

Полиция и общественники задержали в Екатеринбурге бизнесмена Мирахмеда В., который торговал паленым алкоголем, спиртом на Кировском оптовом рынке. Ранее мужчина уже попадался на продаже суррогата, рассказал URA.RU общественник из «Народного контроля» Дмитрий Чукреев. «Оперативники ОЭБ и ПК УМВД России и общественники в очередной раз „хлопнули“ торговца паленым алкоголем. Мирахмед В. уже попадался на продаже и хранении [паленого] алкоголя, это его постоянная работа. Торгует он в павильоне на рыночном комплексе КОР уже давно», — рассказал Чукреев. Бутлегер хранил опасный алкоголь и сигареты сомнительного происхождения в гараже, который снял через дорогу от рынка. Там обнаружили водку, коньяк, виски, вино, спирт общей массой 500 литров. Продукцию изъяли и отправили на экспертизу. Предпринимателю грозит ответственность по ч. 5 ст. 171.1 «Производство или продажа немаркированной алкогольной продукции…». Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге суд вынес приговоры бутлегерам, чей суррогатный алкоголь убил 44 человека. Максимальное наказание — 6,5 лет колонии.