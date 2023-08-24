СК выяснит, в какие точки отправляли протухшую курицу в Екатеринбурге

Сотрудники Следственного комитета выяснят, в какие торговые точки отправляли просроченные куриные тушки, из которых делали шаурму, заявили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Подпольный цех силовики накрыли в Екатеринбурге 24 августа.
«В Екатеринбурге следователи проверят цех, где из тушек бройлеров делали заготовки для шаурмы и продавали в различные точки. Силовики установят, в какие именно торговые точки отправляли продукцию», — написали следователи в Telegram.
В Кировском районе Екатеринбурга общественники и полицейские нашли подпольный цех, в котором из протухших куриных тушек делали заготовки для шаурмы. Предприниматели переклеивали этикетки и продавали в различные городские торговые точки.
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