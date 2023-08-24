24 августа 2023

СК выяснит, в какие точки отправляли протухшую курицу в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
СК проверит владельца цеха, где из просроченной курицы делали заготовки для шаурмы Фото:

Сотрудники Следственного комитета выяснят, в какие торговые точки отправляли просроченные куриные тушки, из которых делали шаурму, заявили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Подпольный цех силовики накрыли в Екатеринбурге 24 августа.

«В Екатеринбурге следователи проверят цех, где из тушек бройлеров делали заготовки для шаурмы и продавали в различные точки. Силовики установят, в какие именно торговые точки отправляли продукцию», — написали следователи в Telegram.

В Кировском районе Екатеринбурга общественники и полицейские нашли подпольный цех, в котором из протухших куриных тушек делали заготовки для шаурмы. Предприниматели переклеивали этикетки и продавали в различные городские торговые точки.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники Следственного комитета выяснят, в какие торговые точки отправляли просроченные куриные тушки, из которых делали шаурму, заявили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Подпольный цех силовики накрыли в Екатеринбурге 24 августа. «В Екатеринбурге следователи проверят цех, где из тушек бройлеров делали заготовки для шаурмы и продавали в различные точки. Силовики установят, в какие именно торговые точки отправляли продукцию», — написали следователи в Telegram. В Кировском районе Екатеринбурга общественники и полицейские нашли подпольный цех, в котором из протухших куриных тушек делали заготовки для шаурмы. Предприниматели переклеивали этикетки и продавали в различные городские торговые точки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...