СК выяснит, в какие точки отправляли протухшую курицу в Екатеринбурге 25 августа 2023 в 00:49 Размер текста - 17 + СК проверит владельца цеха, где из просроченной курицы делали заготовки для шаурмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники Следственного комитета выяснят, в какие торговые точки отправляли просроченные куриные тушки, из которых делали шаурму, заявили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Подпольный цех силовики накрыли в Екатеринбурге 24 августа. «В Екатеринбурге следователи проверят цех, где из тушек бройлеров делали заготовки для шаурмы и продавали в различные точки. Силовики установят, в какие именно торговые точки отправляли продукцию», — написали следователи в Telegram. В Кировском районе Екатеринбурга общественники и полицейские нашли подпольный цех, в котором из протухших куриных тушек делали заготовки для шаурмы. Предприниматели переклеивали этикетки и продавали в различные городские торговые точки. Сотрудники Следственного комитета выяснят, в какие торговые точки отправляли просроченные куриные тушки, из которых делали шаурму, заявили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Подпольный цех силовики накрыли в Екатеринбурге 24 августа. «В Екатеринбурге следователи проверят цех, где из тушек бройлеров делали заготовки для шаурмы и продавали в различные точки. Силовики установят, в какие именно торговые точки отправляли продукцию», — написали следователи в Telegram. В Кировском районе Екатеринбурга общественники и полицейские нашли подпольный цех, в котором из протухших куриных тушек делали заготовки для шаурмы. Предприниматели переклеивали этикетки и продавали в различные городские торговые точки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям