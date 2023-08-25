Свердловский боец раскрыл, что ждет ЧВК «Вагнер» без Пригожина

Бойцы частной военной компании «Вагнер» после гибели Евгения Пригожина массово будут переходить на контрактную службу в российскую армию. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился свердловский боец ЧВК Роман.
«Каждый боец — это, прежде всего, человек, у которого также есть семья и обязательства. И, конечно, каждый думает о своем будущем. Я уверен в том, что многие наши ребята переподпишут контракты и перейдут на службу в Министерство обороны РФ», — предполагает Роман.
По словам бойца частной военной компании, осуждать военных за переход в российскую армию никто не будет. «Важно понимать, что ребята всегда останутся частью нашей большой семьи. Именно поэтому переход некоторых товарищей в армию РФ мы спокойно поддержим, как и полагается семье», — отметил Роман.
Ранее URA.RU писало о том, что экс-глава ЧВК «Вагнер», уроженец Асбеста (Свердловская область) Дмитрий Уткин был надежным товарищем и профессиональным бойцом. Так охарактеризовал его председатель Свердловского областного общественного фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов.
Именно в честь Дмитрия Уткина ЧВК получила название «Вагнер». Дело в том, что позывной Уткина был «герр Вагнер». Уткин был в числе пассажиров бизнес-джета, который разбился в Тверской области. Трагедия произошла 23 августа. Помимо Уткина в самолете был основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Позже президент РФ выразил слова соболезнования погибшим в авиакатастрофе. Вся информация о трагедии — в сюжете URA.RU.
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