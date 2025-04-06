Свердловских водителей предупредили об опасности на дорогах

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Серов дорога стала скользкой из-за выпавшего снега. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
«Дежурные экипажи отмечают выпадение снега на автодороге Екатеринбург — Серов, в районе 179 километра возле города Кушва. Дорожное покрытие стало мокрым и скользким, а видимость значительно ухудшилась», — говорится в сообщении. Водителям порекомендовали ознакомиться с прогнозом погоды перед поездкой на север области и быть готовыми к осложненной обстановке на дороге.
Синоптик Алексей Пулин сообщал, что на текущей неделе в область придут дожди и мокрый снег, которые ненадолго сменятся резким потеплением. Два южных циклона принесут в регион от 20 до 40 мм осадков. Среда, по его словам, станет самым теплым днем недели — до +16 градусов.
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