06 апреля 2025

Свердловских водителей предупредили об опасности на дорогах

Свердловская ГИБДД предупредила о плохой видимости на трассах возле Кушвы
© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе в Екатеринбург — Серов утром 7 апреля идет снег (архивное фото)
На трассе в Екатеринбург — Серов утром 7 апреля идет снег (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Серов дорога стала скользкой из-за выпавшего снега. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

«Дежурные экипажи отмечают выпадение снега на автодороге Екатеринбург — Серов, в районе 179 километра возле города Кушва. Дорожное покрытие стало мокрым и скользким, а видимость значительно ухудшилась», — говорится в сообщении. Водителям порекомендовали ознакомиться с прогнозом погоды перед поездкой на север области и быть готовыми к осложненной обстановке на дороге.

Синоптик Алексей Пулин сообщал, что на текущей неделе в область придут дожди и мокрый снег, которые ненадолго сменятся резким потеплением. Два южных циклона принесут в регион от 20 до 40 мм осадков. Среда, по его словам, станет самым теплым днем недели — до +16 градусов.

На севере Свердловской области дороги могут быть скользкими
На севере Свердловской области дороги могут быть скользкими
Фото:

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В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Серов дорога стала скользкой из-за выпавшего снега. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. «Дежурные экипажи отмечают выпадение снега на автодороге Екатеринбург — Серов, в районе 179 километра возле города Кушва. Дорожное покрытие стало мокрым и скользким, а видимость значительно ухудшилась», — говорится в сообщении. Водителям порекомендовали ознакомиться с прогнозом погоды перед поездкой на север области и быть готовыми к осложненной обстановке на дороге. Синоптик Алексей Пулин сообщал, что на текущей неделе в область придут дожди и мокрый снег, которые ненадолго сменятся резким потеплением. Два южных циклона принесут в регион от 20 до 40 мм осадков. Среда, по его словам, станет самым теплым днем недели — до +16 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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